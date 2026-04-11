Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Бахчешехир», «Эсенлер Эрокспор» обыграл «Мерсин»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Бешикташ» победил «Бахчешехир», «Эсенлер Эрокспор» справился с «Мерсином». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Бешикташ – 22-4, Фенербахче – 21-4, Бахчешехир – 19-7, Трабзонспор – 17-8, Тюрк Телеком – 16-8, Анадолу Эфес – 16-9, Галатасарай – 15-10, Эсенлер Эрокспор – 15-10, Меркезефенди – 10-15, Тофаш – 10-15, Мерсин – 9-17, Маниса – 8-17, Петким Спор – 7-18, Бурсаспор – 7-18, Каршияка – 6-20, Бююкчекмедже – 4-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.