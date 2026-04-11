ACB. «Тенерифе» победил «Жирону», 27 очков Робинсона помогли «Сарагосе» обыграть «Форса Льейду»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли три матча.

«Тенерифе» обыграл «Жирону», «Сарагоса» справилась с «Форса Льейдой». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 23-2, Валенсия – 19-6, Мурсия – 18-7, Баскония – 18-7, Барселона –17-8, Ховентуд – 16-9, Тенерифе – 16-10, Уникаха – 15-10, Бильбао – 15-11, Жирона – 12-14, Бреоган – 10-16, Манреса – 9-15, Форса Льейда – 9-17, Сарагоса – 8-19, Сан-Пабло Бургос – 7-18, Гран-Канария – 7-18, Андорра – 7-19, Гранада – 3-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.