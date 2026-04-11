Ламело Болл отказался от лэй-апа, убежал на дугу и забросил трехочковый

Болл предпочел трехочковый броску из-под кольца.

В одном из моментов матча против «Детройта » защитник «Шарлотт » Ламело Болл убежал в быстрый отрыв, но передумал завершать атаку из-под кольца, ушел на дугу и забросил трехочковый.

По итогам встречи на счету Болла 27 очков, 5 подборов и 8 передач при 7 из 20 с игры, 6 из 16 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

«Хорнетс» уступили «Пистонс» – 100:118.