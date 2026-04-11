Ламело Болл отказался от лэй-апа, убежал на дугу и забросил трехочковый
Болл предпочел трехочковый броску из-под кольца.
В одном из моментов матча против «Детройта» защитник «Шарлотт» Ламело Болл убежал в быстрый отрыв, но передумал завершать атаку из-под кольца, ушел на дугу и забросил трехочковый.
По итогам встречи на счету Болла 27 очков, 5 подборов и 8 передач при 7 из 20 с игры, 6 из 16 трехочковых и 7 из 7 штрафных.
«Хорнетс» уступили «Пистонс» – 100:118.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
11 комментариев
пронос, пробежка, трёшка - краткое описание НБА-2026
примерно так делал Тимо Круз из "Тренер Картер"
сам перехватил - уже не так обидно пролюбить атаку с трёхи.
открытая трешка > лэйап из под кольца где тебя 2 более габаритных соперника готовы были накрыть, плюс риск травмы
если боишься получить травму, не стоит и начинать играть, тем более в проф
Ну, вообще, красиво защиту в дураках оставил
Уже вторая подряд игра,в которой Шарлотт мажет 4 четверть.В этот раз у них 0 из 9 трёхочковых.
Чистый свэг))
