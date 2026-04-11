Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» разгромил «Пари НН», «Автодор» справился с «Енисеем»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань», продолжающий борьбу с «Зенитом» за 3-е место, обыграл против «Пари НН». «Нижний» выбыл из борьбы за плей-офф. «Автодор» обыграл «Енисей». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 34-3, УНИКС – 31-6, Зенит – 27-11, Локомотив-Кубань – 25-13, Бетсити Парма – 21-17, МБА-МАИ – 17-20, Уралмаш – 17-21, Енисей – 14-23, Пари Нижний Новгород – 11-26, Автодор – 7-31, Самара – 2-35. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.