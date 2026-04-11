Winline Basket Cup. «Финал четырех». Матч за 3-е место. 22 очка Захарова помогли «Парме» обыграть «Зенит»

Сегодня прошел матч за 3-е место в рамках Winline Basket Cup.

«Парма» заняла 3-е место турнира, обыграв «Зенит».

Winline Basket Cup

Санкт-Петербург

«Финал четырех»

За 3-е место

Зенит – Парма – 89:95 (27:19, 30:20, 18:25, 14:31)

ЗЕНИТ: Мун (19 + 7 подборов + 7 передач), Джузэнг (13), Воронцевич (12), Шаманич (12 + 6 подборов)

ПАРМА: Захаров (22), Сэндерс (21 + 6 подборов), Картер (20 + 8 передач), Адамс (14 + 6 подборов + 12 передач), Свинин (11)

11 апреля. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Серьёзно там 0:20 в концовке было? Я так дико ржал от происходящего что даже не понял
А я выключил в 3 четверти. Потом решил посмотреть счет и охренел
Не зря это брокерско-конторский турнир))
Абсолютно тренерское поражение по-моему. На самотёк пущено, вот и притекло. Но как ни крути Парма капитальные красавцы
Что это было?))
Просрали.
Ну или как бы сказал Зырянов: обосрались
Парма сделала рывок в концовке 0:20🤷 за 4 минуты🤦 абсолютно тренерское и капитанское поражение Зенита. Плотно не играли, не хотели бороться, попадали под блок-шоты, теряли мячи, совершали быстрые атаки/тяжёлые броски...вот и результат 🤷 Причем у Пармы только три фола за 4-ю четверть 🤦🤷
Надо глянуть 4-ю четверть🤣
поражение Зенита всегда праздник, а домашнее поражение Зенита это прям тройной праздник!!
Зенит! Вы просто великолепны! Подарить такую интригу могут только крутые команды))
как же это классно сделали зенит
Радонич хочет в отставку ?
