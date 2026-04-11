Winline Basket Cup. «Финал четырех». Матч за 3-е место. 22 очка Захарова помогли «Парме» обыграть «Зенит»

Сегодня прошел матч за 3-е место в рамках Winline Basket Cup.

«Парма» заняла 3-е место турнира, обыграв «Зенит». Winline Basket Cup Санкт-Петербург «Финал четырех» За 3-е место Зенит – Парма – 89:95 (27:19, 30:20, 18:25, 14:31) ЗЕНИТ : Мун (19 + 7 подборов + 7 передач), Джузэнг (13), Воронцевич (12), Шаманич (12 + 6 подборов) ПАРМА : Захаров (22), Сэндерс (21 + 6 подборов), Картер (20 + 8 передач), Адамс (14 + 6 подборов + 12 передач), Свинин (11) 11 апреля . 17.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.