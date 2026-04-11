19

«Вашингтон» обеспечил себе худший результат в НБА по итогам сезона

«Уизардс» гарантированно будут последней командой НБА.

После разгромного поражения от «Хит» со счетом 117:140 «Уизардс» довели свой баланс до 17-64, проиграв 25-й из последних 26 матчей. Математически они гарантировали себе худший результат текущего сезона НБА. 

В результате «Вашингтон» получит 14% вероятности заполучить первый пик 2026 года – это самый высокий шанс в драфт-лотерее. Кроме того, имея худший результат в лиге, выбор «Уизардс» не может опуститься ниже пятого номера.

Драфт-класс 2026 года, как ожидается, будет включать несколько выдающихся талантов, таких как Эй Джей Дибанцу, Даррина Питерсона и Кэмерона Бузера. 

Ранее комиссионер Адам Сильвер пообещал, что он и руководство НБА займутся вопросом «танкинга» (намеренного слива матчей).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoНБА
logoВашингтон
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Получат в награду 5 пик.
Ответ Ждун Демина
А если б старались был бы 7-8
Я абсолютно уверен, что:
1) у этих припадошных не будет топ-3 пика;
2) топ-3 пик гарантированно будет у «Инди»
Ответ Дмитрий Куркаев
А чем танк вашика отличался от танка инди?
Ответ Дмитрий Куркаев
у Инди гораздо более наглый танкинг. Состав не настолько плохой был, чтобы так сливаться, вчера в финале играли
Молодцы, весь сезон у них была какая то тактика и они ее придерживались.
Это была нелёгкая охота, соперники были матёрые)
"Обеспечили", а парад будет по этому случаю?
"таких как" - там дальше не именительный падеж? как-то глаза режет
Дибанца, Янг, Дэвис на бумаге имба. В реале Дибанца, Янг с полотенцем на скамейке, Дэвис на скамейке с полотенцем
Ответ boller_73
Лига не отдаст Дибанцу Вашингтону.
Ответ inqvizitor
нет такого понятия сейчас лига, есть понятие решение лысого шарлатана
Дотанковали наконец
Обыграют кливленд в последнем туре
Ответ alferus
И?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дибанца обошел Питерсона в последнем прогнозе на драфт-2026 от ESPN, Ваглер – 5-й, Эйкафф – 6-й
10 апреля, 14:25
3-й по результативности новичок NCAA Эбука Окори вышел на драфт-2026 НБА
10 апреля, 13:30
Адам Сильвер «с энтузиазмом» воспринял реформу, где трем худшим командам даются меньшие шансы на драфте, чем шести клубам выше них
10 апреля, 10:07
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем