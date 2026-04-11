«Вашингтон» обеспечил себе худший результат в НБА по итогам сезона
«Уизардс» гарантированно будут последней командой НБА.
После разгромного поражения от «Хит» со счетом 117:140 «Уизардс» довели свой баланс до 17-64, проиграв 25-й из последних 26 матчей. Математически они гарантировали себе худший результат текущего сезона НБА.
В результате «Вашингтон» получит 14% вероятности заполучить первый пик 2026 года – это самый высокий шанс в драфт-лотерее. Кроме того, имея худший результат в лиге, выбор «Уизардс» не может опуститься ниже пятого номера.
Драфт-класс 2026 года, как ожидается, будет включать несколько выдающихся талантов, таких как Эй Джей Дибанцу, Даррина Питерсона и Кэмерона Бузера.
Ранее комиссионер Адам Сильвер пообещал, что он и руководство НБА займутся вопросом «танкинга» (намеренного слива матчей).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
1) у этих припадошных не будет топ-3 пика;
2) топ-3 пик гарантированно будет у «Инди»