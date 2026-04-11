«Вашингтон» обеспечил себе худший результат в НБА по итогам сезона

«Уизардс» гарантированно будут последней командой НБА.

После разгромного поражения от «Хит» со счетом 117:140 «Уизардс» довели свой баланс до 17-64, проиграв 25-й из последних 26 матчей. Математически они гарантировали себе худший результат текущего сезона НБА.

В результате «Вашингтон » получит 14% вероятности заполучить первый пик 2026 года – это самый высокий шанс в драфт-лотерее. Кроме того, имея худший результат в лиге, выбор «Уизардс» не может опуститься ниже пятого номера.

Драфт-класс 2026 года, как ожидается, будет включать несколько выдающихся талантов, таких как Эй Джей Дибанцу, Даррина Питерсона и Кэмерона Бузера.

Ранее комиссионер Адам Сильвер пообещал, что он и руководство НБА займутся вопросом «танкинга» (намеренного слива матчей).