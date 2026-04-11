Виктор Вембаньяма «будет удивлен», если его не выберут единогласным DPOY
Вембаньяма не видит конкурентов в борьбе на награду «Лучшему защищающемуся».
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отметил на вопрос, удивится ли он, если не станет единогласным «Лучшим защищающемуся».
«Да, я буду удивлен», – сказал Вембаньяма.
В истории лиги еще никогда не было единогласного обладателя награды DPOY.
Вембаньяма третий год подряд лидирует в НБА по блок-шотам, в среднем делая 3,1 блока в сезоне-2025/26.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
19 комментариев
В этом чужой лучший!!
Все будут удивлены
Давит на Чета. Молодец. Хотя единогласно теперь в любом случае не выберут)
Давит на Чета. Молодец. Хотя единогласно теперь в любом случае не выберут)
А Холмгрен тут причем?
Давит на Чета. Молодец. Хотя единогласно теперь в любом случае не выберут)
Вероятно, он просто сразу на всех давит, а не персонально на Чета. Хотя, конечно, Чет, как и многие другие, воспримут эти слова на свой счёт
