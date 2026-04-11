Виктор Вембаньяма «будет удивлен», если его не выберут единогласным DPOY

Вембаньяма не видит конкурентов в борьбе на награду «Лучшему защищающемуся».

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма отметил на вопрос, удивится ли он, если не станет единогласным «Лучшим защищающемуся».

«Да, я буду удивлен», – сказал Вембаньяма.

В истории лиги еще никогда не было единогласного обладателя награды DPOY.

Вембаньяма третий год подряд лидирует в НБА по блок-шотам, в среднем делая 3,1 блока в сезоне-2025/26.