Кевин Дюрэнт стал самым возрастным игроком в истории НБА, достигшим отметки в 2000 очков за сезон

Дюрэнт набрал 2000 очков, побив рекорд по возрасту.

Звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт набрал 33 очка проигранном матче против «Миннесоты» (132:136), доведя общее количество очков за сезон до 2026.

Благодаря этому 37-летний Дюрэнт стал самым возрастным игроком в истории НБА , достигшим отметки в 2000 очков за сезон. Предыдущим рекордсменом был Карл Мэлоун , который записал на свой счет 2095 очков в сезоне-1999/00 в возрасте 36 лет.

41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс , которому принадлежат большинство рекордов, связанных с возрастом, в последний раз набирал 2000+ очков в сезоне-17/18 (33 года).