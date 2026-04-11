Кевин Дюрэнт стал самым возрастным игроком в истории НБА, достигшим отметки в 2000 очков за сезон
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 33 очка проигранном матче против «Миннесоты» (132:136), доведя общее количество очков за сезон до 2026.
Благодаря этому 37-летний Дюрэнт стал самым возрастным игроком в истории НБА, достигшим отметки в 2000 очков за сезон. Предыдущим рекордсменом был Карл Мэлоун, который записал на свой счет 2095 очков в сезоне-1999/00 в возрасте 36 лет.
41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, которому принадлежат большинство рекордов, связанных с возрастом, в последний раз набирал 2000+ очков в сезоне-17/18 (33 года).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
3 комментария
Главное, чтобы Леброн теперь не решил, что надо этот рекорд побить в следующем сезоне
Маловероятно, он пропускает матчи по ходу сезона для отдыха. И вопрос где он будет играть в следующем сезоне и будет ли вообще. Рядом с Лукой и Ривзом он не наберет столько. Ну если только они не будут травмированы в сезоне 26-27
Может в принципе, главное чтоб не захотел 😂
