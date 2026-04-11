«Бостон» «оценит ситуацию» по обмену Джейлена Брауна или Джейсона Тейтума на Янниса Адетокумбо, если рано вылетит из плей-офф
«Селтикс» могут захотеть выменять Янниса Адетокумбо.
В эфире программы Run It Back инсайдер Сэм Эмик из The Athletic заявил, что «Селтикс» «оценят ситуацию», если вылетят до финала конференции, отвечая на вопрос о возможности обмена Джейсона Тейтума или Джейлена Брауна в «Милуоки» на Янниса Адетокумбо.
Действия «Бостона» прошлым летом, которые помогли им сэкономить более 300 миллионов долларов на зарплатах игроков и налоге на роскошь, также могут позволить им совершить громкий обмен в межсезонье, если они захотят пойти по этому пути.
Отсутствие Тейтума на протяжении большей части сезона позволило Брауну доказать, что он может быть первым номером команды. С момента возвращения Тейтума «Селтикс» одержали 13 побед в 16 матчах, в которых он принял участие.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Run It Back
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Это все бред и наброс от "иксперта".
До момента чемпионства у меня еще были какие-то сомнения в этом, но после точно нет.
Даже "тяжелые" контракты не сделали их хуже.
Сам кброс бред полнейший.
Что Тейтум, что Браун - это топ 10 игроков лиги в здоровом состоянии. Не так много команд, кто готов обменять вот так свою звезду, а вот у Бостона таких игрока сразу 2. Они по определению дадут один из лучших пакетов за грека.