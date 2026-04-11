  • «Бостон» «оценит ситуацию» по обмену Джейлена Брауна или Джейсона Тейтума на Янниса Адетокумбо, если рано вылетит из плей-офф
«Селтикс» могут захотеть выменять Янниса Адетокумбо.

В эфире программы Run It Back инсайдер Сэм Эмик из The Athletic заявил, что «Селтикс» «оценят ситуацию», если вылетят до финала конференции, отвечая на вопрос о возможности обмена Джейсона Тейтума или Джейлена Брауна в «Милуоки» на Янниса Адетокумбо.

Действия «Бостона» прошлым летом, которые помогли им сэкономить более 300 миллионов долларов на зарплатах игроков и налоге на роскошь, также могут позволить им совершить громкий обмен в межсезонье, если они захотят пойти по этому пути.

Отсутствие Тейтума на протяжении большей части сезона позволило Брауну доказать, что он может быть первым номером команды. С момента возвращения Тейтума «Селтикс» одержали 13 побед в 16 матчах, в которых он принял участие.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Run It Back
Бред какой-то. Чемпионская команда, которая благодаря первому идет в этом сезоне в топе Востока, а благодаря второму во многом и выиграла чемпионат. Ну и зачем им менять кого-то из двух суперзвезд в прайме на почти пенсионера-травмата?
потому что видимо это звезды между собой не могут ужиться, и каждый хочет мяч, внимание и славы
А с Яннисом типа каждый из них сможет?
Это все бред и наброс от "иксперта".
До момента чемпионства у меня еще были какие-то сомнения в этом, но после точно нет.
Даже "тяжелые" контракты не сделали их хуже.
Не, с одной стороны, оба, и Тэйтум и Браун свои в доску в Бостоне. Вся карьера с новичков в клубе, все дела. С другой стороны, они очень сильно похожи по функционалу, делают одно и то же, дублируют друг друга, им тесновато вместе. Грек сильно разнообразит игру и усилит ее. Ну и Яннис все еще покруче любого из них. Ненамного, но круче. С точки зрения побороться за гайки в ближайшие 2-3 года это отличный вариант для Бостона.
Грек убъет спейсинг, убъет климат в команде. Пару раз получит по тоже от Маззуллы. Но не сделает Бостон сильнее ни в одном аспекте игры.
Сам кброс бред полнейший.
Это очевидный бред. Так что с рынком на Яниса? Неужели не находится дураков получить его за большую цену?)
Большую цену?
Что Тейтум, что Браун - это топ 10 игроков лиги в здоровом состоянии. Не так много команд, кто готов обменять вот так свою звезду, а вот у Бостона таких игрока сразу 2. Они по определению дадут один из лучших пакетов за грека.
Не дадут. Стивенс не идиот
Все это хорошо, а не стар ли Яннис? Он уже не тот..
Надо было брать Дончича
хотите чтобы первый пик заранее отдали лейкерс?)))
А они хорошие мотиваторы для звёздных игроков Бостона) , если это правда))
Обмен кого-то из Джеев на греческого травмата точно не сделает команду сильнее. А тот еще наверняка своих нулевых братанов подтянет, которые будут занимать необходимое место в ростере.
