«Бостон» «оценит ситуацию» по обмену Джейлена Брауна или Джейсона Тейтума на Янниса Адетокумбо, если рано вылетит из плей-офф

«Селтикс» могут захотеть выменять Янниса Адетокумбо.

В эфире программы Run It Back инсайдер Сэм Эмик из The Athletic заявил, что «Селтикс» «оценят ситуацию», если вылетят до финала конференции, отвечая на вопрос о возможности обмена Джейсона Тейтума или Джейлена Брауна в «Милуоки » на Янниса Адетокумбо .

Действия «Бостона » прошлым летом, которые помогли им сэкономить более 300 миллионов долларов на зарплатах игроков и налоге на роскошь, также могут позволить им совершить громкий обмен в межсезонье, если они захотят пойти по этому пути.

Отсутствие Тейтума на протяжении большей части сезона позволило Брауну доказать, что он может быть первым номером команды. С момента возвращения Тейтума «Селтикс» одержали 13 побед в 16 матчах, в которых он принял участие.