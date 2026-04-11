Стефен Карри поднялся на 19-е место списка лучших бомбардиров, обойдя Тима Данкана

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 11 очков в проигранном матче против «Сакраменто» (118:124).

Благодаря этому Карри превзошел Тима Данкана и поднялся на 19-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА с 26504 очками.

В текущем сезоне 38-летний защитник из-за травм принял участие лишь 42 матчах, набирая в среднем 26,6 очка при 46,8% с игры и 39,2% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Достижение Леброна выглядит каким-то фантастическим.
Надо же, из первой двадцатки 6 человек все ещё в строю)
Интересно, Карри сможет стать 10-м, кто 30000 разменяет или все-таки закончит раньше?
В Топ-12 должен попасть, по идее
Боюсь, что именно 10м не сможет при живом Уэстбруке ))) Харден тоже пока не собирается на покой. 30к наверное пробьёт Карри. А Расс будет играть пока не догонит/обгонит Джордана/Дюрэнта)))
Вестбруку повезло в последний момент попасть в пленный сакраменто и хастлить очки )
На данный момент по стопам Дерозана. Сначала новость про Демара, потом Карри
Забавно, что относительно недавно он уже поднимался на 19 место)
Опустился на 20е, а теперь снова на 19м.
