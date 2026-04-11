Стефен Карри поднялся на 19-е место списка лучших бомбардиров, обойдя Тима Данкана

Карри вышел на 19-е место среди лучших бомбардиров в истории.

Суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри набрал 11 очков в проигранном матче против «Сакраменто» (118:124).

Благодаря этому Карри превзошел Тима Данкана и поднялся на 19-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА с 26504 очками.

В текущем сезоне 38-летний защитник из-за травм принял участие лишь 42 матчах, набирая в среднем 26,6 очка при 46,8% с игры и 39,2% из-за дуги.