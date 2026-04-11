Джей Джей Редик о травмированных «Лейкерс»: «Все хотят попасть на нас в плей-офф»

Редик о травмированных «Лейкерс»: Все хотят попасть на нас в плей-офф.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик перед матчем с «Финиксом» отметил, что его команда является желанным соперником по плей-офф для остальных из-за травм Луки Дончича и Остина Ривза.

«Я уверен, все хотят попасть на нас в плей-офф. Давайте сразу проясним: все хотят играть с нами.

Некоторые команды уже могут заглядывать вперед и думать о потенциальных соперниках по второму раунду. Мы видим, как некоторые клубы по сути выставляют резервный состав. Нас это не должно волновать. Повторю то, что сказал команде вчера: мы должны найти формулу и веру в то, что эта группа способна добиться успеха. На этом мы сосредоточены сегодня и сосредоточимся в воскресенье», – сказал Редик.

Разгромив «Финикс» (101:73), «Лейкерс» (52-29) остались на 4-м месте на Западе, отставая на одну игру от идущего третьим «Денвера» (53-28). У «Лос-Анджелеса» преимущество по личным встречам и над «Наггетс», и над «Рокетс» (51-30).

«Озерники» завершают регулярный чемпионат домашней игрой против «Джаз» (22-59).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Кексики хотят начинать в гостях с обескровленными Лейкерс, чтобы нивелировать преимущество домашней площадки. Вот будет умора, если дед дважды размотает Дюранта по старой памяти, и серия переедет в Хьюстон с 0-2 и вернувшимся отдохнувшим Лукой
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Даже если Лука вернётся в ПО - это будет Лука на одной ноге с риском усугубить...
Ответ Stingray_
Похожий на того, кто дотащил Даллас до финала?)
Как бы это не было хитростью со стороны Лос-Анджелеса
