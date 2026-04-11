Джоэла Эмбиида выписали из больницы после операции, сроки возвращения на площадку неизвестны

Эмбиид успешно перенес операцию.

Звезда «Сиксерс» Джоэл Эмбиид был выписан из больницы в Хьюстоне и возвращается в Филадельфию. Клуб сообщил, что конкретных сроков возвращения баскетболиста на площадку пока нет.

В четверг Эмбиид перенес экстренную операцию после того, как ему диагностировали аппендицит. В «Филадельфии» заявили, что процесс восстановления Эмбиида будут контролировать командные врачи и его хирург.

Без Эмбиида «Сиксерс» уступили «Рокетс» (102:113), обыграли «Пэйсерс» (105:94) и занимают восьмое место в Восточной конференции, имея в запасе один матч (против «Бакс»).