Джоэла Эмбиида выписали из больницы после операции, сроки возвращения на площадку неизвестны

Эмбиид успешно перенес операцию.

Звезда «Сиксерс» Джоэл Эмбиид был выписан из больницы в Хьюстоне и возвращается в Филадельфию. Клуб сообщил, что конкретных сроков возвращения баскетболиста на площадку пока нет.

В четверг Эмбиид перенес экстренную операцию после того, как ему диагностировали аппендицит. В «Филадельфии» заявили, что процесс восстановления Эмбиида будут контролировать командные врачи и его хирург.

Без Эмбиида «Сиксерс» уступили «Рокетс» (102:113), обыграли «Пэйсерс» (105:94) и занимают восьмое место в Восточной конференции, имея в запасе один матч (против «Бакс»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Это была его последняя проблема. В следующем сезоне будет всех разрывать.
Свежо предание...
Да он уже разорвал себе всё что возможно) Может хватит и пора на покой?)
не понос, так золотуха
О, такого у него ещё не было, дописал в список болячек
