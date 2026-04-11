Виктор Вембаньяма выполнил критерий 65 матчей, позволяющий ему претендовать на MVP и DPOY

Вембаньяма сможет претендовать на награды по итогам сезона.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма достиг порога в 65 сыгранных матчей, дающего право претендовать на награды по итогам сезона, выдав 40 очков и 13 подборов за 26 минут в победном матче с «Далласом» (139:120).

«Уверен, завтра он будет чувствовать боль, но сейчас он справился отлично», – сказал главный тренер «Сперс» Митч Джонсон.

Вернувшись после пропуска одного матча из-за ушиба левого ребра, полученного во встрече с «Филадельфией», Вембаньяма оформил свою пятую игру в сезоне с как минимум 40 очками и 10 подборами, сравнявшись с членом Зала славы Дэвидом Робинсоном (1993/94) по количеству таких матчей за сезон в истории «Сан-Антонио». 

Вембаньяма временами морщился от боли и прижимал руку к травмированному ребру, но это не сказалось на его игре. 

«Я старался защищать ребро насколько это возможно, сохраняя при этом уважение к игре. Но все было нормально. Это не слишком мне мешало, только несколько раз в определенные моменты или после конкретных ударов было больно», – сказал Вембаньяма.

Главный претендент на звание «Лучшего защищающегося» выразил облегчение по поводу достижения порога в 65 матчей, назвав это «еще одним пунктом, который можно отметить галочкой». 

При этом он проявил сочувствие к таким игрокам, как Кейд Каннингем, Энтони Эдвардс и Лука Дончич, которые не имеют права на награды по итогам сезона из-за недостаточного количества сыгранных матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Вот объясните, финал кубка НБА не считается игроц регулярного сезона, и статистика в нём не учитывается, но почему тогда Вембе засчитали финал как одну из 65 игр? Это только для него сделали исключение? А Бриджесу тогда засчитают финал как 83 игру?
Это не исключение. Изначально так было.
