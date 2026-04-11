Эй Джей Грин (11) побил рекорд «Милуоки» по трехочковым, превзойдя Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена

Грин вошел в историю «Бакс».

Защитник «Милоуки» Эй Джей Грин обновил рекорд карьеры, набрав 35 очков в матче против «Бруклина » (предыдущий лучший результат – 27).

За 41 минуту на паркете Грин реализовал 11 из 18 бросков с игры, 11 из 16 трехочковых и 2 из 2 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 4 передачи.

26-летний защитник побил результаты Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена , которые были рекордсменами «Бакс» по трехочковым в одном матче с 10 попаданиями.

«Милуоки » обыграл «Бруклин» – 125:108.