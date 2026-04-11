Эй Джей Грин (11) побил рекорд «Милуоки» по трехочковым, превзойдя Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена
Грин вошел в историю «Бакс».
Защитник «Милоуки» Эй Джей Грин обновил рекорд карьеры, набрав 35 очков в матче против «Бруклина» (предыдущий лучший результат – 27).
За 41 минуту на паркете Грин реализовал 11 из 18 бросков с игры, 11 из 16 трехочковых и 2 из 2 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 4 передачи.
26-летний защитник побил результаты Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена, которые были рекордсменами «Бакс» по трехочковым в одном матче с 10 попаданиями.
«Милуоки» обыграл «Бруклин» – 125:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
При этом в первой четверти всего одна треха. Во второй-2. Если бы начал попадать в первой половине, можно было замахнуться на рекорд Клэя
