Эй Джей Грин (11) побил рекорд «Милуоки» по трехочковым, превзойдя Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена

Грин вошел в историю «Бакс».

Защитник «Милоуки» Эй Джей Грин обновил рекорд карьеры, набрав 35 очков в матче против «Бруклина» (предыдущий лучший результат – 27).

За 41 минуту на паркете Грин реализовал 11 из 18 бросков с игры, 11 из 16 трехочковых и 2 из 2 штрафных, добавив к этому 5 подборов и 4 передачи.

26-летний защитник побил результаты Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена, которые были рекордсменами «Бакс» по трехочковым в одном матче с 10 попаданиями.

«Милуоки» обыграл «Бруклин» – 125:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
При этом в первой четверти всего одна треха. Во второй-2. Если бы начал попадать в первой половине, можно было замахнуться на рекорд Клэя
