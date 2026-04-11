Без Мбенг (27+11+11) и Джон Кончар (11+11+10) – первые партнеры в истории, оформившие трипл-даблы, выйдя со скамейки

Мбенг и Кончар вписали свои имена в историю НБА.

В игре против «Мемфиса » защитники «Юты» Без Мбенг и Джон Кончар оба оформили трипл-даблы.

На счету Мбенга 27 очков (12 из 19 с игры), 11 подборов и 11 передач. В активе Кончара 11 очков (4 из 6 с игры), 11 подборов и 10 передач.

Дуэт Мбенг-Кончар стал первым в истории, собравшим трипл-даблы, войдя в игру со скамейки запасных.

«Джаз» разгромили «Гриззлис» – 147:101.

Ранее Брайан Уиндхорст объяснил , почему этот матч не хотела выигрывать ни одна из команд.