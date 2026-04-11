  • Без Мбенг (27+11+11) и Джон Кончар (11+11+10) – первые партнеры в истории, оформившие трипл-даблы, выйдя со скамейки
Без Мбенг (27+11+11) и Джон Кончар (11+11+10) – первые партнеры в истории, оформившие трипл-даблы, выйдя со скамейки

Мбенг и Кончар вписали свои имена в историю НБА.

В игре против «Мемфиса» защитники «Юты» Без Мбенг и Джон Кончар оба оформили трипл-даблы.

На счету Мбенга 27 очков (12 из 19 с игры), 11 подборов и 11 передач. В активе Кончара 11 очков (4 из 6 с игры), 11 подборов и 10 передач.

Дуэт Мбенг-Кончар стал первым в истории, собравшим трипл-даблы, войдя в игру со скамейки запасных.

«Джаз» разгромили «Гриззлис» – 147:101.

Ранее Брайан Уиндхорст объяснил, почему этот матч не хотела выигрывать ни одна из команд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
А представьте, что было бы, если бы он с Мбенгами был!
Ответ JustFly
А представьте, что было бы, если бы он с Мбенгами был!
ОРУ
Ответ JustFly
А представьте, что было бы, если бы он с Мбенгами был!
Так они только мешают
чего только не увидишь в конце сезона, кто только не рекорды не ставит
Ответ tyoma53
чего только не увидишь в конце сезона, кто только не рекорды не ставит
ага, я всё ждал что Карим вернется, что бы попытаться Леброна обогнать. Думаю против Мемфиса мог бы и на дабл-дабл замахнуться
Там, кстати, в Мемфисе Мэйшек квадрупл сделал! Правда, есть нюанс...
Без негатива ко всем трипл-дабл машинам, но это многое говорит о состоянии лиги (особенно в марте-апреле) и о ценности цифр в регулярке. Когда скамеечники пробивают 40, а два игрока без намека на звездность набирают триплы.
В одном матче игроки сделали 3 трипл- дабла + 5 дабл- даблов, причем без овертайма. Надо проверить было ли такое когда-нибудь ранее в Матче НБА.
Что Юта животворящая делает.
А еще три игрока в старте Юты сделали дабл-даблы.
А то, что три человека 10+ передач отдали - не рекорд?
В фэнтази шок наверное
Ответ Nikolay
В фэнтази шок наверное
Я Мбенга в фэнтези вообще не наблюдаю.
