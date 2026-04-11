Виктор Вембаньяма быстрее всех в истории оформил линейку 40/10/5 – за 26 минут

Вембаньяма установил рекорд скорости, набрав линейку 40/10/5.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча против «Далласа », набрав 40 очков.

Вембаньяма реализовал 14 из 23 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 10 из 11 штрафных, добавив к этому 13 подборов и 5 передач.

На все это центровой затратил 26 минут и 13 секунд игрового времени, став самым быстрым баскетболистом, оформившим линейку 40/10/5.

«Сперс» победили «Мэверикс» – 139:120.