Виктор Вембаньяма быстрее всех в истории оформил линейку 40/10/5 – за 26 минут

Вембаньяма установил рекорд скорости, набрав линейку 40/10/5.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча против «Далласа», набрав 40 очков.

Вембаньяма реализовал 14 из 23 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 10 из 11 штрафных, добавив к этому 13 подборов и 5 передач.

На все это центровой затратил 26 минут и 13 секунд игрового времени, став самым быстрым баскетболистом, оформившим линейку 40/10/5.

«Сперс» победили «Мэверикс» – 139:120.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Надо сегодняшний 3 его блокшота тоже писать в стату
А ведь потом сквозь годы забудется, сколько было танкующих команд в этом сезоне, а всевозможные рекорды останутся... Это не к тому, чтоб принизить результат Вембаньямы, а как печальный факт.
