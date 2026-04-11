Виктор Вембаньяма быстрее всех в истории оформил линейку 40/10/5 – за 26 минут
Вембаньяма установил рекорд скорости, набрав линейку 40/10/5.
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча против «Далласа», набрав 40 очков.
Вембаньяма реализовал 14 из 23 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 10 из 11 штрафных, добавив к этому 13 подборов и 5 передач.
На все это центровой затратил 26 минут и 13 секунд игрового времени, став самым быстрым баскетболистом, оформившим линейку 40/10/5.
«Сперс» победили «Мэверикс» – 139:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо сегодняшний 3 его блокшота тоже писать в стату
А ведь потом сквозь годы забудется, сколько было танкующих команд в этом сезоне, а всевозможные рекорды останутся... Это не к тому, чтоб принизить результат Вембаньямы, а как печальный факт.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем