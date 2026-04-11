Ламело Болл начал насмехаться над Айзейей Стюартом за жалобы к судьям

Болл потроллил Стюарта.

В одном из моментов матча против «Детройта» защитник «Шарлотт » Ламело Болл забросил трехочковый, освободившись от опеки центрового Айзейи Стюарта , который отвлекся на жалобы к арбитрам.

После попадания Болл стал указывать на оппонента, выкрикивая колкости.

Матч закончился победой «Детройта » – 118:100. Болл отметился 27 очками (7 из 20 с игры), на счету Стюарта 5 очков.