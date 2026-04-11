Ламело Болл начал насмехаться над Айзейей Стюартом за жалобы к судьям
Болл потроллил Стюарта.
В одном из моментов матча против «Детройта» защитник «Шарлотт» Ламело Болл забросил трехочковый, освободившись от опеки центрового Айзейи Стюарта, который отвлекся на жалобы к арбитрам.
После попадания Болл стал указывать на оппонента, выкрикивая колкости.
Матч закончился победой «Детройта» – 118:100. Болл отметился 27 очками (7 из 20 с игры), на счету Стюарта 5 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Уж не этому расписному клоуну кого-то там подначивать
Хорнетс всю игру понтовались и задирали , в итоге в важном для себя матче проиграли 😂
Не вывезешь Ламельный, даже не пытайся
