Никил Александер-Уокер о юности Шэя Гилджес-Александера: «Он всегда контролировал свои эмоции и никогда не поддавался сомнениям»

Никил Александер-Уокер описал своего двоюродного брата в юности.

Защитник Никил Александер-Уокер проводит выдающийся с точки зрения прогресса сезон в «Атланте», но сильно отстает в достижениях от своего двоюродного брата и ровесника Шэя Гилджес-Александера из «Оклахомы».

Игрок «Хоукс» рассказал о различиях между ними в подростковом периоде.

«Всегда выделялось то, что он не поддавался эмоциям. Всегда был уверен, что добьется своего, как бы плохо все не выглядело на тот момент. Просто продолжал работать.

Мы смотрели записи Стефа Карри или Кайри Ирвинга и пытались внедрить что-то в свои тренировки. Он продолжал это делать, каким бы ни был результат.

Меня все раздражало. Постоянно бесился. Он никогда не отвлекался.

Сейчас люди говорят о его ауре, спокойствии. Он был таким весь свой путь в баскетболе. Верил, что бы ни случалось. Конечно, что-то его заботило. Но он всегда контролировал свои эмоции и никогда не поддавался сомнениям», – поделился Александер-Уокер.