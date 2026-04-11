НБА. 28 очков и 12 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Финикс», 41 очко Амена Томпсона не спасло «Хьюстон» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» разобрался с «Клипперс» благодаря 35 очкам Дени Авдии и другие результаты

10 апреля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пятнадцать матчей.

«Атланта» разобралась с «Кливлендом» (124:102) и обеспечила себе место в плей-офф.

«Портленд» обыграл «Клипперс» (116:97) благодаря 35 очкам Дени Авдии (11 из 19 с игры, 1 из 6 трехочковых, 12 из 13 штрафных). Если «Блэйзерс» победят «Сакраменто» в последнем матче сезона, то обеспечат себе место в верхней части сетки плей-ин.

«Денвер» разгромил «Оклахому» (127:107), обе команды выступали в неполных составах.

«Хьюстону» не удалось подняться выше в игре с уже определившей свои позиции «Миннесотой» (132:136). На счету форварда «Рокетс» Амена Томпсона 41 очко, 9 подборов и 7 передач (17 из 22 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 7 из 7 с линии).

«Лейкерс» гарантировали себе преимущество домашней площадки в плей-офф, разгромив «Финикс» (101:73). Форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс записал на свой счет 28 очков и 12 передач (10 из 16 с игры, 2 из 2 трехочковых, 6 из 9 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.