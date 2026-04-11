  • НБА. 28 очков и 12 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Финикс», 41 очко Амена Томпсона не спасло «Хьюстон» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» разобрался с «Клипперс» благодаря 35 очкам Дени Авдии и другие результаты
НБА. 28 очков и 12 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Финикс», 41 очко Амена Томпсона не спасло «Хьюстон» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» разобрался с «Клипперс» благодаря 35 очкам Дени Авдии и другие результаты

10 апреля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пятнадцать матчей.

«Атланта» разобралась с «Кливлендом» (124:102) и обеспечила себе место в плей-офф. 

«Портленд» обыграл «Клипперс» (116:97) благодаря 35 очкам Дени Авдии (11 из 19 с игры, 1 из 6 трехочковых, 12 из 13 штрафных). Если «Блэйзерс» победят «Сакраменто» в последнем матче сезона, то обеспечат себе место в верхней части сетки плей-ин.

«Денвер» разгромил «Оклахому» (127:107), обе команды выступали в неполных составах.

«Хьюстону» не удалось подняться выше в игре с уже определившей свои позиции «Миннесотой» (132:136). На счету форварда «Рокетс» Амена Томпсона 41 очко, 9 подборов и 7 передач (17 из 22 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 7 из 7 с линии).

«Лейкерс» гарантировали себе преимущество домашней площадки в плей-офф, разгромив «Финикс» (101:73). Форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс записал на свой счет 28 очков и 12 передач (10 из 16 с игры, 2 из 2 трехочковых, 6 из 9 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Копья вздымайте, щиты крушите! День сечи, день славы, вперёд на встречу заре! В бой, в бой, в бой, последний бой этого мира! На смерть! На смерть! Смерть! Вперёд, Юта и Мемфис!»
Ответ Last avenger
Копья вздымайте, щиты крушите! День сечи, день славы, вперёд на встречу заре! В бой, в бой, в бой, последний бой этого мира! На смерть! На смерть! Смерть! Вперёд, Юта и Мемфис!»
+
Леброн в трёх последних играх без двух главных звезд:
28+8+13+0,5+2 60% с игры, 46% с трешки

Ждем величия и доминации в плей-офф от 👑!
Ответ AlphaBeast2
Леброн в трёх последних играх без двух главных звезд: 28+8+13+0,5+2 60% с игры, 46% с трешки Ждем величия и доминации в плей-офф от 👑!
Комон, надо учитывать что это все против третьих составов Санс и ГС.
Ответ AlphaBeast2
Леброн в трёх последних играх без двух главных звезд: 28+8+13+0,5+2 60% с игры, 46% с трешки Ждем величия и доминации в плей-офф от 👑!
Может им вместо Луки и Ривза нужно собрать очень крепкую команду ролевиков вокруг Брона, типа Оклахомы или Бостона, чтоб выиграть чемпионат, дед походу дела готов к трипиту в качестве главной звезды 😳😂😂
Леброн, конечно, монстр. Ни одного неверного решения, топ дирижер
Дюрант набрал в 37 лет за сезон 2000 тысячи очков. Если не ошибаюсь никто в таком возрасте и старше не набирал так много. Ни Леброн, ни мэлоун, ни Джаббар. Ни Джордан . У Леброна было больше за игру в его возрасте, но в тотале меньше 2000 тысяч, из за пропусков матчей
Ответ Денис Малинин
Дюрант набрал в 37 лет за сезон 2000 тысячи очков. Если не ошибаюсь никто в таком возрасте и старше не набирал так много. Ни Леброн, ни мэлоун, ни Джаббар. Ни Джордан . У Леброна было больше за игру в его возрасте, но в тотале меньше 2000 тысяч, из за пропусков матчей
Ну так если б не травмы у кд было бы сейчас так же около 40к очков
Ответ Денис Малинин
Дюрант набрал в 37 лет за сезон 2000 тысячи очков. Если не ошибаюсь никто в таком возрасте и старше не набирал так много. Ни Леброн, ни мэлоун, ни Джаббар. Ни Джордан . У Леброна было больше за игру в его возрасте, но в тотале меньше 2000 тысяч, из за пропусков матчей
Конечно, никто и ни в каком возрасте не набирал 2000 тысяч - это два миллиона очков.
В Юте сегодня будет смесь триллера и комедии.

[Windhorst] Game of the night: Grizzlies vs Jazz: “A game no one wants to win. If Memphis wins this game they could lose 7% chance at the top-4. If Utah wins this game they could lose 10% … This is going to be theater".
Авдия,красава конечно. Кавая , как хумус на питу сегодня намазал
Ответ hodor 12
Авдия,красава конечно. Кавая , как хумус на питу сегодня намазал
С победой!
А сперс в последний игровой день надо будет выйти по серьзному на денвер и в случае победы, те упадут на 4, пусть разбираются с оклой между собой во втором раунле
Ответ kotero90
А сперс в последний игровой день надо будет выйти по серьзному на денвер и в случае победы, те упадут на 4, пусть разбираются с оклой между собой во втором раунле
Да, но Лейкерс могут попробовать сделать ход конём и проиграть Юте.
Ответ Ждун Демина
Да, но Лейкерс могут попробовать сделать ход конём и проиграть Юте.
Юта такого не допустит
Эх, представьте еслиб сейчас играл Брон 17-18 года, что за зрелище мы бы застали 🥲
Ладно, Клипперс понять тоже можно: если и играть в плей-офф, то против чемпиона. Устрани самого сильного и иди к титулу. Но закладки с рыбных страниц книги поварского дела лучше не убирать.
Ответ Алекс Баландин
Ладно, Клипперс понять тоже можно: если и играть в плей-офф, то против чемпиона. Устрани самого сильного и иди к титулу. Но закладки с рыбных страниц книги поварского дела лучше не убирать.
Как там с планами быть выше Финикса послезавтра?
Ответ GlassEye
Как там с планами быть выше Финикса послезавтра?
Есть план отправить их порыбачить.
После восьмого овертайма в игре Юта - Мемфис ничья....Зрители в шоке,судьи в акукуе....Сильвер созвал экстренное совещание ....
Ответ hodor 12
После восьмого овертайма в игре Юта - Мемфис ничья....Зрители в шоке,судьи в акукуе....Сильвер созвал экстренное совещание ....
ничья 0-0?
