18

Джейлен Браун: «Я углубился в нумерологию и китайскую астрологию – и это помогает моей игре»

Джейлен Браун рассказал, что использует нумерологию и астрологию.

Джейлен Браун признался, что в этом сезоне обращался к астрологии и нумерологии, чтобы вывести свою игру на новый уровень.

«Я больше узнал о китайской астрологии. Я углубился в нумерологию, числа жизненного пути. Я составил таблицу со всеми моими партнерами по команде. Понимаю, звучит странно, и, возможно, это немного спорно, потому что у людей разные убеждения. Но, черт возьми, это сработало», – поделился Браун.

«Бостон» занимает второе место на Востоке с результатом 54-25. Браун проводит лучший сезон в карьере, набирая 28,8 очка, 7 подборов и 5,2 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TSN
logoБостон
logoНБА
logoДжейлен Браун
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мы недооцениваем шоу "Натальная карта".
Ахахах, были статьи, что это самый умный и образованный баскетболист в лиге, ну ну
Ответ Бурито
Ахахах, были статьи, что это самый умный и образованный баскетболист в лиге, ну ну
Ага, он там еще в шахматы игрок был суровый, и книжный шкаф от него мама закрывала на ключ
Ответ Бурито
Ахахах, были статьи, что это самый умный и образованный баскетболист в лиге, ну ну
а причем тут ум и образованность?
Ирвинга не слышно. Но свято место пусто не бывает.
Ответ Вадим flanec
Ирвинга не слышно. Но свято место пусто не бывает.
Ирвинг своими увлечениями всех на уши ставил. А Браун тараканов в голове успокаивает и на паркет спокойно выходит. Так что пока это выглядит более безобидно.
Этакое "ментальное плацебо".
новый уровень цифрового баскетбола, "Моури, мы всё просчитали."
А мы про шалфей шутили 🙈
Сам с помощью гугла разобрался или нашёл какого-то шарлатана который обучает?
Может , просто пойдёшь в зал и начнёшь тренировать это грёбаное ведение мяча ?!)))
... Во всём "виноват "Лондаколор.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом – не соответствуют действительности»
8 минут назад
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
25 минут назад
Мело Тримбл признан лучшим игроком Winline Basket Cup по версии болельщиков
43 минуты назадФото
Winline Basket Cup. Финал. ЦСКА победил УНИКС
51 минуту назад
Джош Гидди: «Билли Донован – потрясающий. Надеюсь, он надолго останется в «Чикаго»
59 минут назад
Евролига. «Маккаби» встретится с «Хапоэлем»
сегодня, 12:20
Участие Леброна Джеймса в игре с «Ютой» под вопросом
сегодня, 11:36
Кейд Каннингем: «Я доволен тем, где мы находимся, но удовлетворения как такового нет»
сегодня, 11:15
«Вы выставляете четырех белых парней». Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» вылетели бы в первом раунде даже с Лукой Дончичем и Остином Ривзом в составе
сегодня, 10:09
Леброн Джеймс о «химии» с Люком Кеннардом: «Он чертовски умен, я чертовски умен. Два интеллектуала на паркете»
сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
ACB. «Барселона» примет «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 12:20
Чемпионат Италии. «Дертона» сыграет с «Тренто», «Удине» – против «Триеста» и другие матчи
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
DPOY-2025 Аланна Смит договорилась о трехлетнем максимальном контракте с «Далласом»
сегодня, 11:55
Брат Павла Савкова, Александр, дебютировал за «Сарагосу» в чемпионате Испании
сегодня, 07:19
РФБ о нецензурном комментарии Эдуарда Сандлера: «Инцидент будет рассмотрен компетентным органом и оценен согласно регламенту»
сегодня, 05:53
Гэйб Винсент об игре с Леброном: «К «Лейкерс» приковано огромное внимание»
сегодня, 05:46
Рекомендуем