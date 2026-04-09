Джейлен Браун: «Я углубился в нумерологию и китайскую астрологию – и это помогает моей игре»

Джейлен Браун рассказал, что использует нумерологию и астрологию.

Джейлен Браун признался, что в этом сезоне обращался к астрологии и нумерологии, чтобы вывести свою игру на новый уровень.

«Я больше узнал о китайской астрологии. Я углубился в нумерологию, числа жизненного пути. Я составил таблицу со всеми моими партнерами по команде. Понимаю, звучит странно, и, возможно, это немного спорно, потому что у людей разные убеждения. Но, черт возьми, это сработало», – поделился Браун.

«Бостон » занимает второе место на Востоке с результатом 54-25. Браун проводит лучший сезон в карьере, набирая 28,8 очка, 7 подборов и 5,2 передачи.