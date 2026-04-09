Поль Эбуа проведет следующий сезон в «Милане»

«Милан » рассчитывает на возвращение форварда Поля Эбуа в следующем сезоне. 26-летний камерунский игрок проводит уверенный отрезок в «Виллербане » на правах аренды, но по окончании сезона вернётся в Италию.

Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, у Эбуа остаётся два года по контракту с «Миланом», и клуб не намерен его расторгать. В соглашении отсутствуют опции досрочного ухода.

В текущем сезоне за «Виллербан» в Евролиге Эбуа провёл 11 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 4,2 подбора.