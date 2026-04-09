Поль Эбуа проведет следующий сезон в «Милане»

«Милан» рассчитывает на возвращение форварда Поля Эбуа в следующем сезоне. 26-летний камерунский игрок проводит уверенный отрезок в «Виллербане» на правах аренды, но по окончании сезона вернётся в Италию.

Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, у Эбуа остаётся два года по контракту с «Миланом», и клуб не намерен его расторгать. В соглашении отсутствуют опции досрочного ухода.

В текущем сезоне за «Виллербан» в Евролиге Эбуа провёл 11 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 4,2 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
Поль Эбуа
АСВЕЛ Виллербан
Материалы по теме
Евролига. «Реал» обыграл «Фенербахче», продлив его серию поражений до пяти матчей, «Хапоэль» уступил «Олимпиакосу» и другие результаты
9 апреля, 21:06
Евролига. 37 очков Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Реал», «Хапоэль» выиграл у «Фенербахче», «Барселона» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
7 апреля, 21:25
Чемпионат Италии. «Виртус» уступил «Венеции», «Милан» взял верх над «Реджо-Эмилией»
5 апреля, 20:14
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Кливленд» встретится с «Атлантой» в важной для расстановки на Востоке игре, «Клипперс» и «Портленд» поборются за 8-е место и другие матчи
вчера, 21:12
Никил Александер-Уокер о юности Шэя Гилджес-Александера: «Он всегда контролировал свои эмоции и никогда не поддавался сомнениям»
вчера, 21:07
Евролига. «Монако» победил «Барселону», «Партизан» уступил «Жальгирису» и другие результаты
вчера, 20:52
Карлик Джонс официально продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 20:47
«Я побеждаю, погуглите меня». Док Риверс объяснил упоминание своего резюме обращением к известной цитате Курта Синьетти
вчера, 20:40
Андреас Пистиолис о победе над «Зенитом»: «Мы ожидали сложного матча, ровно так и получилось»
вчера, 20:35
«Заплати 500 миллионов за свою землю, и я возьму 45% с того, что она приносит». В футбольных клубах скептически относятся к европейской экспансии НБА
вчера, 20:14
Гилджес-Александер – первый, Йокич – второй в анонимном опросе игроков НБА по поводу MVP от The Athletic
вчера, 19:59Фото
«Црвена Звезда» и защитник Яго дос Сантос досрочно прекратили сотрудничество по соглашению сторон
вчера, 19:44Фото
Сергей Кущенко о «Финале четырех»: «Атмосфера здесь – на другом уровне»
вчера, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нантер» обыграл «Нанси»
вчера, 21:11
Адриатическая лига. «Вена» проиграла «Сплиту»
вчера, 21:10
Андрей Мартюк: «В отдельных эпизодах переигрывали сами себя»
вчера, 20:44
Деян Радоньич о поражении от ЦСКА: «Мы сыграли плохо, а они – хорошо»
вчера, 20:22
Келси Митчелл подпишет 1-летний контракт на 1,4 миллиона долларов с «Фивер»
вчера, 19:05
Арике Огунбовале отказалась от «супермакса» (1,4 млн) ради построения команды в «Далласе»
вчера, 18:30
Трехкратная чемпионка женской НБА Джуэлл Лойд подпишет трехлетний контракт с «Лас-Вегасом»
вчера, 18:18
Бриттни Сайкс и Марина Мэбри получили максимальные контракты в «Торонто Темпо» и стали первой задней линией с миллионными зарплатами в женской НБА
вчера, 17:38
Евгений Пашутин: «Были проблемы по составу, но мы боролись до конца»
вчера, 17:26
Дмитрий Кулагин: «Это первый «Финал четырех» Кубка, мы хотим вписать свои имена в историю»
вчера, 17:04
Рекомендуем