Поль Эбуа проведет следующий сезон в «Милане»
«Милан» рассчитывает на возвращение форварда Поля Эбуа в следующем сезоне. 26-летний камерунский игрок проводит уверенный отрезок в «Виллербане» на правах аренды, но по окончании сезона вернётся в Италию.
Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, у Эбуа остаётся два года по контракту с «Миланом», и клуб не намерен его расторгать. В соглашении отсутствуют опции досрочного ухода.
В текущем сезоне за «Виллербан» в Евролиге Эбуа провёл 11 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 4,2 подбора.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
