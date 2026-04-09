Чет Холмгрен сохраняет уникальную серию сезонов с первыми местами на всех уровнях

Чет Холмгрен заработал репутацию победителя на всех уровнях баскетбола.

Чет Холмгрен в 23 года продолжает закреплять за собой репутацию одного из самых успешных игроков своего поколения. Центровой «Оклахомы» ни разу в карьере не завершал сезон ниже первого места в таблице в тех случаях, когда был здоров и принимал участие в кампании.

На разных уровнях его команды неизменно оказывались среди лидеров – от школьного баскетбола до НБА. В период выступлений за «Миннехаха Академи» Холмгрен четыре сезона подряд завершал на вершине, затем провел успешный год в составе команды университет Гонзага, а после перехода в НБА стал частью «Оклахомы», которая уже третий сезон подряд занимает первое место.

В нынешнем сезоне центровой «Тандер» набирает в среднем 17,1 очка и 8,9 подбора за игру, играя важную роль в доминирующем сезоне команды.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети ФИБА
Тут ему "повезло", что сезон с травмой пропустил. Тогда окла 10 закончила, и Холмгрен бы никак на это не повлиял
Если исключить выборы Оклахомы на драфте 2022, то это возможно самый бедный драфт в истории Лиги. Но для Оклы драфт почти идеален, только вместо Усмана Дженга нужно было брать Дюрена...
Чет имел чрезвычайное самомнение на драфте, типа я лучший игрок всех времён, но как же он идеален как командный игрок, выкинул эго из себя.
Ответ Evgeniy 72
Если исключить выборы Оклахомы на драфте 2022, то это возможно самый бедный драфт в истории Лиги. Но для Оклы драфт почти идеален, только вместо Усмана Дженга нужно было брать Дюрена... Чет имел чрезвычайное самомнение на драфте, типа я лучший игрок всех времён, но как же он идеален как командный игрок, выкинул эго из себя.
2024 пока выглядит беднее
