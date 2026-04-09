Чет Холмгрен сохраняет уникальную серию сезонов с первыми местами на всех уровнях

Чет Холмгрен заработал репутацию победителя на всех уровнях баскетбола.

Чет Холмгрен в 23 года продолжает закреплять за собой репутацию одного из самых успешных игроков своего поколения. Центровой «Оклахомы» ни разу в карьере не завершал сезон ниже первого места в таблице в тех случаях, когда был здоров и принимал участие в кампании.

На разных уровнях его команды неизменно оказывались среди лидеров – от школьного баскетбола до НБА. В период выступлений за «Миннехаха Академи» Холмгрен четыре сезона подряд завершал на вершине, затем провел успешный год в составе команды университет Гонзага, а после перехода в НБА стал частью «Оклахомы», которая уже третий сезон подряд занимает первое место.

В нынешнем сезоне центровой «Тандер» набирает в среднем 17,1 очка и 8,9 подбора за игру, играя важную роль в доминирующем сезоне команды.