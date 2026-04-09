Кейд Каннингем: «Уважаю правило 65 матчей. Болельщики платят немалые деньги, чтобы увидеть суперзвезд»

Кейд Каннингем поделился мнением о правиле 65 матчей.

Кейд Каннингем заявил, что уважает правило НБА о 65 матчах, несмотря на то что из-за травмы не сможет претендовать на индивидуальные награды.

«У меня по этому поводу самые разные чувства. Думаю, цель этого правила – добиться того, чтобы суперзвезды выходили на площадку, а не пропускали матчи просто ради отдыха, ведь болельщики платят немалые деньги, чтобы нас увидеть. Я отношусь к этому с большим уважением.

Знаю, что болельщики приходят посмотреть на меня, и я хочу быть в строю и дарить им зрелище всякий раз, когда они приходят. В этом смысле я уважаю это правило и считаю его хорошим», – отметил лидер «Пистонс».

В своем первом матче после возвращения разыгрывающий набрал 13 очков и отдал 10 передач в победе над «Милуоки» (137:111).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Криса Финча
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoНБА
11 комментариев
Кейд с самой той серии антирекордной вызывает уважение. Бился как лев чтобы с нее соскочить, плакал на прессухах, но отвечал что они всем все докажут. И ведь два года прошло и они топчут лигу и в его отсутствие даже)
а еще его записывали в басты и мусорные скореры!!
Слова мужчины в лиге, полной инфантильных обиженок.
Красава! +100 к карме!
Если играешь в долгую- не жадничай и не мухлюй.
Ну так-то да, это правило может сработать как против, так и за тебя. Сегодня ты лишаешься символической сборной, потому что не добрал матчей, завтра - получаешь МВП, потому что другой претендент не добрал матчей.
Кейд, как и Вемба пестрит адекватностью и занимает в очередной раз абсолютно здравую позицию
У НБА явно есть будущее
Моё мнение о нём как игроке и спортсмене поменялось на 180 градусов. Мнение о нём, как о человеке, только выстраивается, но ничего, кроме уважения парень не вызывает.
Здоровья Кейду!!
А почему до этого плохое было?
Я даже не могу толком ответить. Считал его распиаренным травматичным парнем, который толком не влияет на игру, часто передерживает мяч. Ну, сейчас уже понимаю, что был совсем не прав в своей оценке.
Слова мужика.
