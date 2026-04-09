Кейд Каннингем: «Уважаю правило 65 матчей. Болельщики платят немалые деньги, чтобы увидеть суперзвезд»

Кейд Каннингем заявил, что уважает правило НБА о 65 матчах, несмотря на то что из-за травмы не сможет претендовать на индивидуальные награды.

«У меня по этому поводу самые разные чувства. Думаю, цель этого правила – добиться того, чтобы суперзвезды выходили на площадку, а не пропускали матчи просто ради отдыха, ведь болельщики платят немалые деньги, чтобы нас увидеть. Я отношусь к этому с большим уважением.

Знаю, что болельщики приходят посмотреть на меня, и я хочу быть в строю и дарить им зрелище всякий раз, когда они приходят. В этом смысле я уважаю это правило и считаю его хорошим», – отметил лидер «Пистонс».

В своем первом матче после возвращения разыгрывающий набрал 13 очков и отдал 10 передач в победе над «Милуоки» (137:111).