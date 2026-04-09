Энтони Дэвис: «Думал о возвращении в «Пеликанс», но, не получив трибьюта, понял: эта дверь закрыта»

Энтони Дэвис признался, что думал о возвращении в «Пеликанс», но изменил решение.

Энтони Дэвис признался, что до сих пор испытывает разочарование из-за отношения «Пеликанс» после ухода из клуба. В подкасте Дрэймонда Грина центровой «Вашингтона » отметил, что его особенно задело отсутствие видео-трибьюта во время первого возвращения в Новый Орлеан уже в составе «Лейкерс».

«В то время «Новый Орлеан » предложил мне сумасшедший контракт. Но дело даже не в деньгах. Я искренне хотел побеждать. И теперь из‑за этого желания побеждать меня считают злодеем – и для команды, и для фанатов. И по сей день, когда я приезжаю туда, меня освистывают.

Знаешь, что меня больше всего задело? Ты говоришь – лучший игрок в истории клуба – по очкам, подборам, блок‑шотам и всему остальному. И вот что самое безумное – когда я вернулся, мне даже не сделали трибьют. И это стало последней каплей.

Ты знаешь, как это бывает: тебя драфтует команда, и ближе к концу карьеры ты задумываешься о возвращении. У меня всегда был такой настрой. Когда сделка состоялась, еще до дедлайна, я сказал мисс Бенсон, что хочу уйти, и объяснил свои причины. Мы до сих пор в хороших отношениях.

Я также сказал ей, что это, возможно, еще не конец – что позже, по ходу карьеры, я могу вернуться, более зрелым, с развитой игрой, возможно, после пары чемпионств, и попробовать сделать что-то особенное.

Я оставил эту дверь открытой. Но когда я приехал на первую игру и не получил никакого трибьюта, понял: эта дверь закрыта. Я не могу – она закрыта», – заявил Дэвис, выбранный «Пеликанс» под 1-м номером на драфте-2012.