  • Энтони Дэвис: «Думал о возвращении в «Пеликанс», но, не получив трибьюта, понял: эта дверь закрыта»
Энтони Дэвис: «Думал о возвращении в «Пеликанс», но, не получив трибьюта, понял: эта дверь закрыта»

Энтони Дэвис признался, что до сих пор испытывает разочарование из-за отношения «Пеликанс» после ухода из клуба. В подкасте Дрэймонда Грина центровой «Вашингтона» отметил, что его особенно задело отсутствие видео-трибьюта во время первого возвращения в Новый Орлеан уже в составе «Лейкерс».

«В то время «Новый Орлеан» предложил мне сумасшедший контракт. Но дело даже не в деньгах. Я искренне хотел побеждать. И теперь из‑за этого желания побеждать меня считают злодеем – и для команды, и для фанатов. И по сей день, когда я приезжаю туда, меня освистывают.

Знаешь, что меня больше всего задело? Ты говоришь – лучший игрок в истории клуба – по очкам, подборам, блок‑шотам и всему остальному. И вот что самое безумное – когда я вернулся, мне даже не сделали трибьют. И это стало последней каплей.

Ты знаешь, как это бывает: тебя драфтует команда, и ближе к концу карьеры ты задумываешься о возвращении. У меня всегда был такой настрой. Когда сделка состоялась, еще до дедлайна, я сказал мисс Бенсон, что хочу уйти, и объяснил свои причины. Мы до сих пор в хороших отношениях.

Я также сказал ей, что это, возможно, еще не конец – что позже, по ходу карьеры, я могу вернуться, более зрелым, с развитой игрой, возможно, после пары чемпионств, и попробовать сделать что-то особенное.

Я оставил эту дверь открытой. Но когда я приехал на первую игру и не получил никакого трибьюта, понял: эта дверь закрыта. Я не могу – она закрыта», – заявил Дэвис, выбранный «Пеликанс» под 1-м номером на драфте-2012.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
Надеюсь от Далласа трибьюта не ждёт?
От Вашингтона будет ждать
Вообще Дэвис это мистер первый пик. Когда Полукрыс уходил из НО в ЛА, НО в качестве компенсации получил первый пик и пикнул Дэвиса. Когда уже сам Дэвис сбегал в ЛА, НО снова получил в компенсацию первый пик и Зайона. Когда Дэвиса обменяли на Луку в Даллас, Даллас снова получил первый пик и пикнул Флэга. Если Далласу после обмена Дэвиса в Вашик упадет первый пик, то точно Дэвис трибьют от Далласа заслужил.
Чел, а ты забыл что ли, как ты оттуда уходил?
Он как будто в вакууме живет, где не было футболок с надписями с его стороны и тд
парень, который делает трибьюты, был травмирован в тот день
Какой он ранимый, боже))
That’s all folks как говорица
Хорошо Иш и Шредер не такие обидчивые)
У них были шансы но как есть. По достижениям там 1 Крис Пол(поправьте если это другая команда) потом Дэвис
Он это у ЛЕдрамы Квин научился?
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
9 апреля, 13:20
«Хочу пережить это по-настоящему». Энтони Дэвис признался, что титул в «пузыре» 2020 года не дает ему полного удовлетворения
8 апреля, 20:30
«Кого они отдали за меня – Луку, #####, что ли?» Энтони Дэвис рассказал, как узнал об обмене в «Даллас»
8 апреля, 18:18
НБА. 28 очков и 12 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Финикс», 41 очко Амена Томпсона не спасло «Хьюстон» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» разобрался с «Клипперс» благодаря 35 очкам Дени Авдии и другие результаты
25 минут назад
Виктор Вембаньяма выполнил критерий 65 матчей, позволяющий ему претендовать на MVP и DPOY
39 минут назад
Эй Джей Грин (11) побил рекорд «Милуоки» по трехочковым, превзойдя Дэмиана Лилларда и Рэя Аллена
58 минут назадВидео
Без Мбенг (27+11+11) и Джон Кончар (11+11+10) – первые партнеры в истории, оформившие трипл-даблы, выйдя со скамейки
сегодня, 05:09
Виктор Вембаньяма быстрее всех в истории оформил линейку 40/10/5 – за 26 минут
сегодня, 04:49Видео
Ламело Болл начал насмехаться над Айзейей Стюартом за жалобы к судьям
сегодня, 04:33Видео
Никил Александер-Уокер о юности Шэя Гилджес-Александера: «Он всегда контролировал свои эмоции и никогда не поддавался сомнениям»
вчера, 21:07
Евролига. «Монако» победил «Барселону», «Партизан» уступил «Жальгирису» и другие результаты
вчера, 20:52
Карлик Джонс официально продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 20:47
«Я побеждаю, погуглите меня». Док Риверс объяснил упоминание своего резюме обращением к известной цитате Курта Синьетти
вчера, 20:40
Чемпионат Франции. «Нантер» обыграл «Нанси»
вчера, 21:11
Адриатическая лига. «Вена» проиграла «Сплиту»
вчера, 21:10
Андрей Мартюк: «В отдельных эпизодах переигрывали сами себя»
вчера, 20:44
Деян Радоньич о поражении от ЦСКА: «Мы сыграли плохо, а они – хорошо»
вчера, 20:22
Келси Митчелл подпишет 1-летний контракт на 1,4 миллиона долларов с «Фивер»
вчера, 19:05
Арике Огунбовале отказалась от «супермакса» (1,4 млн) ради построения команды в «Далласе»
вчера, 18:30
Трехкратная чемпионка женской НБА Джуэлл Лойд подпишет трехлетний контракт с «Лас-Вегасом»
вчера, 18:18
Бриттни Сайкс и Марина Мэбри получили максимальные контракты в «Торонто Темпо» и стали первой задней линией с миллионными зарплатами в женской НБА
вчера, 17:38
Евгений Пашутин: «Были проблемы по составу, но мы боролись до конца»
вчера, 17:26
Дмитрий Кулагин: «Это первый «Финал четырех» Кубка, мы хотим вписать свои имена в историю»
вчера, 17:04
