Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»

Франк Ниликина и Эван Фурнье пропустят игру с «Хапоэлем» из-за болезней.

«Олимпиакос» потерял двух французских защитников перед матчем 37-го тура Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив». После того как Эван Фурнье выбыл из-за проблем с желудком, стало известно, что Франк Ниликина также пропустит игру из-за гастроэнтерита.

Кроме того, встречу в Софии не сыграют Монте Моррис (мышечный спазм) и Тайрик Джонс (растяжение). «Олимпиакос» занимает первое место в Евролиге с результатом 24-12. До конца регулярного сезона осталось два тура.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
Ну, Хапоэль, давай!
