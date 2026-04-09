  • «Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
Тайриз Халибертон продвигается в восстановлении после травмы ахилла.

Тайриз Халибертон сообщил о значительном прогрессе в восстановлении после травмы ахиллова сухожилия.

«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5», – написал разыгрывающий «Индианы» в своих соцсетях, сопроводив сообщение эмодзи со сложенными в молитве руками.

Халибертон получил тяжелую травму в решающей седьмой игре прошлогоднего финала, в котором «Пэйсерс» уступили «Оклахоме».

Ожидается, что 26-летний баскетболист полностью восстановится к началу сезона НБА-2026/27.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Тайриза Халибертона в соцсети Х
