«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5», – написал разыгрывающий «Индианы» в своих соцсетях, сопроводив сообщение эмодзи со сложенными в молитве руками.
Халибертон получил тяжелую травму в решающей седьмой игре прошлогоднего финала, в котором «Пэйсерс» уступили «Оклахоме».
Ожидается, что 26-летний баскетболист полностью восстановится к началу сезона НБА-2026/27.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Тайриза Халибертона в соцсети Х
