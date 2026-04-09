Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия

Разыгрывающий «Барселоны» Хуан Нуньес готовится вернуться на площадку после более чем годичного отсутствия из-за травмы колена. Как сообщает Catalunya Radio, 21-летний игрок может принять участие уже в завтрашнем матче Евролиги против «Монако ».

Нуньес получил серьезное повреждение во время предсезонной подготовки. Ему сделали операцию на правом колене из-за проблем с мениском после предыдущей артроскопии.

Последний раз он выходил на площадку в Евролиге в феврале прошлого года. В том сезоне в 20 матчах Евролиги Нуньес набирал в среднем 5,0 очка, 3,4 передачи и 2,5 подбора за 17 минут.