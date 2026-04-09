  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
22

Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»

Энтони Дэвис: «Лейкерс» не предупредили об обмене, и это меня задело.

Энтони Дэвис прокомментировал прошлогодний обмен из «Лейкерс» в «Даллас», отметив, что его разочаровала не сама сделка, а отсутствие коммуникации со стороны клуба.

«С деловой точки зрения я не могу злиться, но все же – почему? Я этого не понимал. Мне никто ничего не сказал. Никто вообще ничего не сообщил. Так что меня просто застали врасплох: мол, да, тебя обменяли в «Даллас». Вот что меня задело – и до сих пор задевает.

Думаю, я заслуживал большего уважения. Столько времени я провел здесь, шесть лет, мы выиграли чемпионство… и я даже не получил звонка или сообщения с объяснением: «Послушай, вот о чем мы думаем».

И все, что я хочу сказать: Роб (Пелинка) звонил мне только для того, чтобы сообщить, что меня обменяли – но это было уже за 10 минут до официального объявления сделки. То есть вы уже это знали или должны были знать в какой‑то момент – ведь где‑то должен был начаться разговор о том, чтобы обменять меня на Луку (Дончича), верно?

Но до меня эта информация так и не дошла. Ни намека вроде «послушай, вот что мы планируем» или чего‑то подобного. Вот что больше всего меня задело», – признался центровой «Вашингтона» в подкасте Дрэймонда Грина.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoВашингтон
logoДаллас
logoЛейкерс
logoРоб Пелинка
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Странное мышление. Если бы сказали заранее, где гарантии, что информация через него же не утекла в прессу и трейд десятилетия не сорвался?
Ответ Neo97
Странное мышление. Если бы сказали заранее, где гарантии, что информация через него же не утекла в прессу и трейд десятилетия не сорвался?
можно быть уверенным, что зная, кто агент Дэвиса, информация об обмене сразу бы утекла и обмена бы не было

все правильно Пелинка сделал
Нормально поплакался на подкасте, новый Орлеан не сделал видео про него, Лейкерс его обменяли ничего не сказав, может ещё чего есть))
Как говорится, быть врагом Леброна опасно. Быть его другом - смертельно)
Ответ Skeleton64
Как говорится, быть врагом Леброна опасно. Быть его другом - смертельно)
Ещё довольно опасно получить звание молодого короля в одной команде с Леброном. Если не верите, спросите Лонзо, Кайла или Брэндона
Ответ Cash_flow
Ещё довольно опасно получить звание молодого короля в одной команде с Леброном. Если не верите, спросите Лонзо, Кайла или Брэндона
Сто процентов)
Луке тоже ничего не сказали. Это бизнес, тебе платят баснословные деньги, при этом у тебя есть контракт. Просто делай свою работу и не ной
А ты бы не растрещал, друг? Думаю об этом обмене до самого последнего момента знали человека по 2 с каждой стороны. И Сильвер с 1 пиком.
Если бы инфа просочилась в сеть сделка бы сорвалась процентов 90.
Чето статьи он его подкасте с Грином, все как одна негативные - в Лейкерс ему не сообщили об обмене, в Орлеане трибьют ему не сделали, в Чемпионстве он своем сомневается... все не то и все не так.
Надо позитива больше - ты в столице США, рядом Трей Янг, все будет хорошо... хотя это не точно....
Какие все чувствительные. Если что-то масштабное задумали - зачем об этом трубить? Самый верный способ сорвать сделку.
При этом он не желает собрать свои яйца в кучу и победить... Жаловаться проще.
бесполезный травмат
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
