Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
Энтони Дэвис прокомментировал прошлогодний обмен из «Лейкерс» в «Даллас», отметив, что его разочаровала не сама сделка, а отсутствие коммуникации со стороны клуба.
«С деловой точки зрения я не могу злиться, но все же – почему? Я этого не понимал. Мне никто ничего не сказал. Никто вообще ничего не сообщил. Так что меня просто застали врасплох: мол, да, тебя обменяли в «Даллас». Вот что меня задело – и до сих пор задевает.
Думаю, я заслуживал большего уважения. Столько времени я провел здесь, шесть лет, мы выиграли чемпионство… и я даже не получил звонка или сообщения с объяснением: «Послушай, вот о чем мы думаем».
И все, что я хочу сказать: Роб (Пелинка) звонил мне только для того, чтобы сообщить, что меня обменяли – но это было уже за 10 минут до официального объявления сделки. То есть вы уже это знали или должны были знать в какой‑то момент – ведь где‑то должен был начаться разговор о том, чтобы обменять меня на Луку (Дончича), верно?
Но до меня эта информация так и не дошла. Ни намека вроде «послушай, вот что мы планируем» или чего‑то подобного. Вот что больше всего меня задело», – признался центровой «Вашингтона» в подкасте Дрэймонда Грина.
все правильно Пелинка сделал
Если бы инфа просочилась в сеть сделка бы сорвалась процентов 90.
Надо позитива больше - ты в столице США, рядом Трей Янг, все будет хорошо... хотя это не точно....