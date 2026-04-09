Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»

Энтони Дэвис: «Лейкерс» не предупредили об обмене, и это меня задело.

Энтони Дэвис прокомментировал прошлогодний обмен из «Лейкерс » в «Даллас », отметив, что его разочаровала не сама сделка, а отсутствие коммуникации со стороны клуба.

«С деловой точки зрения я не могу злиться, но все же – почему? Я этого не понимал. Мне никто ничего не сказал. Никто вообще ничего не сообщил. Так что меня просто застали врасплох: мол, да, тебя обменяли в «Даллас». Вот что меня задело – и до сих пор задевает.

Думаю, я заслуживал большего уважения. Столько времени я провел здесь, шесть лет, мы выиграли чемпионство… и я даже не получил звонка или сообщения с объяснением: «Послушай, вот о чем мы думаем».

И все, что я хочу сказать: Роб (Пелинка ) звонил мне только для того, чтобы сообщить, что меня обменяли – но это было уже за 10 минут до официального объявления сделки. То есть вы уже это знали или должны были знать в какой‑то момент – ведь где‑то должен был начаться разговор о том, чтобы обменять меня на Луку (Дончича), верно?

Но до меня эта информация так и не дошла. Ни намека вроде «послушай, вот что мы планируем» или чего‑то подобного. Вот что больше всего меня задело», – признался центровой «Вашингтона » в подкасте Дрэймонда Грина.