Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
Дэвид Адельман высоко оценивает вклад Тима Хардуэя.
Защитник Тим Хардуэй проводит первый сезон в составе «Денвера» и 13-й в НБА. 34-летний баскетболист демонстрирует лучшие в карьере показатели точности из-за дуги, реализуя 40,9% бросков.
Хардуэй опередил (221) прежний рекорд клуба в 220 «трешек» за сезон, установленный Майклом Портером (2023/24). Однако в нынешнем чемпионате на рекордные цифры вышел и Джамал Мюррэй (245), который задаст новую планку по итогам «регулярки».
«Он создает наши рывки.
Максимально возможный зеленый свет. Меня полностью устраивают его броски», – описал роль Хардуэя в команде главный тренер Дэвид Адельман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэндана Вогта
В финале 2024 Бостон-Даллас прям врезался в память великолепный коммент на ветке игры номер 4, возможно автор шедевра объявится под моим флэшбэк-комментом)
Примерно такой там был текст:
Баскетбольные боги: "Тимми, мы даём тебе пять трёшек на всю финальную серию. Используй их с умом."
Хардуэй: расчехляет автомат в четвёртой четверти при +30 в пользу Далласа и 0-3 в игре номер 4 и забивает пять трюльников 🤭