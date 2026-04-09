Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»

Дэвид Адельман высоко оценивает вклад Тима Хардуэя.

Защитник Тим Хардуэй проводит первый сезон в составе «Денвера » и 13-й в НБА . 34-летний баскетболист демонстрирует лучшие в карьере показатели точности из-за дуги, реализуя 40,9% бросков.

Хардуэй опередил (221) прежний рекорд клуба в 220 «трешек» за сезон, установленный Майклом Портером (2023/24). Однако в нынешнем чемпионате на рекордные цифры вышел и Джамал Мюррэй (245), который задаст новую планку по итогам «регулярки».

«Он создает наши рывки.

Максимально возможный зеленый свет. Меня полностью устраивают его броски», – описал роль Хардуэя в команде главный тренер Дэвид Адельман.