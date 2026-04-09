Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
«Сперс» оптимистично настроены по поводу Виктора Вембаньямы.
Бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма пропускает матчи в конце «регулярки» из-за ушиба ребер, что осложняет дыхание игрока.
Клуб уверен, что француз сможет выйти в одном из двух оставшихся матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды сезона.
«Сан-Антонио» сыграет против «Далласа» в пятницу и против «Денвера» в заключительный игровой день, оба матча пройдут на домашней арене. Вембаньяма может выйти на площадку уже во встрече с «Мэверикс».
Плей-офф НБА стартует 18 апреля, игрок получит неделю на отдых и восстановление.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
... Лишний цент в семейный бюджет не помешает.
Да ясно, что Денвер пропустит, с ними во втором раунде играть.
Лучше сыграть с Денвером минут 20. Там будут вторые составы играть и отдыха будет больше сейчас)
Да, очень жаль, что такой матч и выпал последним в регулярке. Если против Далласа выйдет, то с Денвером скорее не увидим, мне кажется тренерский штаб не выпустит из перестраховки.
С Денвером все ясно. С ними играть во втором раунде. И поэтому пусть Картер с Бийомбо уничтожают их бенч)
План Далласа
