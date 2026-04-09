Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей

«Сперс» оптимистично настроены по поводу Виктора Вембаньямы.

Бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма пропускает матчи в конце «регулярки» из-за ушиба ребер, что осложняет дыхание игрока.

Клуб уверен, что француз сможет выйти в одном из двух оставшихся матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды сезона.

«Сан-Антонио » сыграет против «Далласа » в пятницу и против «Денвера » в заключительный игровой день, оба матча пройдут на домашней арене. Вембаньяма может выйти на площадку уже во встрече с «Мэверикс».

Плей-офф НБА стартует 18 апреля, игрок получит неделю на отдых и восстановление.