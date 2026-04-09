Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса

Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионском сезоне «Фенербахче »-2024/25 с фокусом на пути форварда Найджела Хэйс-Дэвиса .

Американец стал MVP «Финала четырех» и помог турецкому клубу завоевать титул. Премьера проекта назначена на 10 апреля.