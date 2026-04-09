Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
Джерико Симс обновил список своих достижений.
58-й номер драфта-2021 НБА центровой Джерико Симс проводит 5-й сезон в НБА. В прошлом чемпионате он перешел из «Никс» в «Бакс».
В проигранном матче с «Пистонс» бигмен стал лучшим в составе своей команды. Симс оформил первый в карьере трипл-дабл и установил личный рекорд по передачам.
На его счету 11 очков (3 из 6 с игры, 5 из 8 с линии), 11 подборов, 10 передач при 2 потерях и 2 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
5 комментариев
Триплы уже оформляют все, кому не лень: Симс, Кончар, Руперт, Кеннард. В этом сезоне уже 33 человека оформляли трипл-дабл.
Триплы уже оформляют все, кому не лень: Симс, Кончар, Руперт, Кеннард. В этом сезоне уже 33 человека оформляли трипл-дабл.
Потому что считают передачи по дурацки , Типа кто последний отдал на того и записываем , а тот факт что перед этим бросающий игрок успел кого-то обыграть и постучать в пол, это упускают
Потому что считают передачи по дурацки , Типа кто последний отдал на того и записываем , а тот факт что перед этим бросающий игрок успел кого-то обыграть и постучать в пол, это упускают
Скоро уже секондари будут считать, как в НХЛ)
Дожили палка атлетичная и не имеющая ничего другого делает трипл
Главное событие этого матча - возвращение Кейда у Детройта !!!!💪🏽💪🏽💪🏽
Материалы по теме
Рекомендуем
