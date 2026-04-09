Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»

Джерико Симс обновил список своих достижений.

58-й номер драфта-2021 НБА центровой Джерико Симс проводит 5-й сезон в НБА. В прошлом чемпионате он перешел из «Никс» в «Бакс».

В проигранном матче с «Пистонс» бигмен стал лучшим в составе своей команды. Симс оформил первый в карьере трипл-дабл и установил личный рекорд по передачам.

На его счету 11 очков (3 из 6 с игры, 5 из 8 с линии), 11 подборов, 10 передач при 2 потерях и 2 перехвата.