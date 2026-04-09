Фото
0

Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка

Девон Дотсон был признан самым ценным игроком 1/2 Еврокубка.

«Бешикташ» и «Бурк» встретятся в финале Еврокубка-2025/26.

26-летний защитник турецкого клуба Девон Дотсон стал MVP полуфинальной стадии. Он помог своей команде всухую справиться с «Бахчешехиром» (2-0).

Дотсон набрал 16 очков (4 из 5 двухочковых, 2 из 5 «трешек»), 6 передач и 4 подбора в первом матче (91:72).

Во второй встрече (82:72)в его активе 16 очков (2 из 6 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 6 из 8 штрафных), 5 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
logoБахчешехир
logoЕврокубок
logoДевон Дотсон
logoБешикташ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» взял верх над «Манисой», «Бешикташ» выиграл у «Каршияки»
6 апреля, 20:07
Еврокубок. 1/2 финала. «Бешикташ» завершил серию с «Бахчешехиром», «Тюрк Телеком» уступил «Бурку»
3 апреля, 19:40
Еврокубок. 1/2 финала. «Бешикташ» победил «Бахчешехир», «Бурк» уступил «Тюрк Телекому» в первых матчах серий
31 марта, 20:20
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
23 минуты назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
41 минуту назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
45 минут назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
53 минуты назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
56 минут назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
сегодня, 15:44
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
18 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
26 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем