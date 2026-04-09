Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
«Бешикташ» и «Бурк» встретятся в финале Еврокубка-2025/26.
26-летний защитник турецкого клуба Девон Дотсон стал MVP полуфинальной стадии. Он помог своей команде всухую справиться с «Бахчешехиром» (2-0).
Дотсон набрал 16 очков (4 из 5 двухочковых, 2 из 5 «трешек»), 6 передач и 4 подбора в первом матче (91:72).
Во второй встрече (82:72)в его активе 16 очков (2 из 6 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 6 из 8 штрафных), 5 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
