Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка

Девон Дотсон был признан самым ценным игроком 1/2 Еврокубка.

«Бешикташ » и «Бурк» встретятся в финале Еврокубка-2025/26.

26-летний защитник турецкого клуба Девон Дотсон стал MVP полуфинальной стадии. Он помог своей команде всухую справиться с «Бахчешехиром » (2-0).

Дотсон набрал 16 очков (4 из 5 двухочковых, 2 из 5 «трешек»), 6 передач и 4 подбора в первом матче (91:72).

Во второй встрече (82:72)в его активе 16 очков (2 из 6 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 6 из 8 штрафных), 5 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.