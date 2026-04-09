Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 36-х матчей.

Самым ценным игроком 36-го тура Евролиги стал защитник «Олимпиакоса » Тайлер Дорси . Он помог своей команде справиться с «Реалом » (102:88). Греческий клуб гарантировал себе место в плей-офф.

Дорси набрал 37 очков и 5 передач, реализовав 3 из 4 двухочковых, 7 из 12 трехочковых и 10 из 11 штрафных бросков.