Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 36-х матчей.
Самым ценным игроком 36-го тура Евролиги стал защитник «Олимпиакоса» Тайлер Дорси. Он помог своей команде справиться с «Реалом» (102:88). Греческий клуб гарантировал себе место в плей-офф.
Дорси набрал 37 очков и 5 передач, реализовав 3 из 4 двухочковых, 7 из 12 трехочковых и 10 из 11 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
