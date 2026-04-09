Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»

Чет Холмгрен рассказал о вкладе Марка Дэйгнолта.

Лучший главный тренер НБА-2024 и чемпион-2025 Марк Дэйгнолт привел «Тандер» к лучшему результату в «регулярке» второй раз подряд.

«Марк не просто мотивирует нас на игры, но и вдохновляет играть определенным образом. Он не просто стремится к победам, но делает все, чтобы максимально подготовиться к ним.

Мы можем доверять всему, что он говорит, потому что он изучает игру, нас и всегда знает, как добиться преимущества. В такой ситуации очень легко просто делать то, что он рассказывает, пробовать реализовать его идеи на площадке.

Для того, кто не забросил ни одного мяча за команду в матче, он оказал настолько большое влияние, насколько это возможно», – поделился центровой Чет Холмгрен .