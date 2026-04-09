«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков

Энтони Дэвис поделился своим рейтингом MVP.

Центровой «Вашингтона» Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков сезона.

В нее вошли:

  1. Виктор Вембаньяма («Сперс»)

  2. Никола Йокич («Денвер»)

  3. Джейлен Браун  («Бостон»)

  4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

  5. Лука Дончич («Лейкерс»)

«Черт, это сложно», – посмеялся баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Дрэймонда Грина, соцсети NBA Central
Уже в заголовки погоняла их пишите? Этих Джей би в лиге 15 человек)
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма удержался на 1-й строчке, пятерка лучших без изменений
3 апреля, 17:38
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
27 марта, 13:22
Гонка за MVP НБА: Дончич, Йокич, ШГА или Вемба?
26 марта, 05:00
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
23 минуты назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
41 минуту назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
45 минут назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
53 минуты назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
56 минут назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
сегодня, 15:44
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
18 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
26 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
