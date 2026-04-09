«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
Энтони Дэвис поделился своим рейтингом MVP.
Центровой «Вашингтона» Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков сезона.
В нее вошли:
Виктор Вембаньяма («Сперс»)
Никола Йокич («Денвер»)
Джейлен Браун («Бостон»)
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
Лука Дончич («Лейкерс»)
«Черт, это сложно», – посмеялся баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже в заголовки погоняла их пишите? Этих Джей би в лиге 15 человек)
