Джейлен Грин отыграл 4 минуты против «Далласа» и ушел в раздевалку c травмой правого колена

«Финикс» снова лишился Джейлена Грина.

Защитник «Финикса» Джейлен Грин отыграл только 4 минуты в первой четверти матча против «Далласа» (112:107), после чего ушел в раздевалку. Клуб сообщил о травме правого колена.

Также травму левого голеностопа получил Джордан Гудвин. На его счету 13 минут и 9 очков.

Грин провел 32 матча за свой новый клуб в нынешнем сезоне с показателями в 17,8 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гриффина Демарре
В Хьюстоне был настоящим айронмэном, а после перехода что-то сплошные травмы.
Нефартовый маникюр нанес наверное, а вообще в плей-инн он не нужен, там навредит больше если пройдут дальше вкатится, а вот в решающих играх это лютый пассажир)
