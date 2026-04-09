Джейлен Грин отыграл 4 минуты против «Далласа» и ушел в раздевалку c травмой правого колена

«Финикс» снова лишился Джейлена Грина.

Защитник «Финикса » Джейлен Грин отыграл только 4 минуты в первой четверти матча против «Далласа » (112:107), после чего ушел в раздевалку. Клуб сообщил о травме правого колена.

Также травму левого голеностопа получил Джордан Гудвин . На его счету 13 минут и 9 очков.

Грин провел 32 матча за свой новый клуб в нынешнем сезоне с показателями в 17,8 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи в среднем.