Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»

Йовица Арсич проводит третий сезон на посту главного тренера «Енисея». Сербский специалист рассказал о молодых игроках в России и в команде.

«Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу. В Испанию, в Америку или куда-то еще. Чтобы этого не происходило нужны хорошие условия здесь. Условия и тренеры. Это важно для того, чтобы молодые игроки получали свой опыт здесь.

Я доволен той энергией, которую [Егор Рыжов] дает нашей команде. Очень доволен. Хотя, конечно, как у молодого игрока у Егора еще есть не самые хорошие баскетбольные привычки. Например, когда такой игрок выступает на более низком уровне, многие вещи он может делать за счет физической силы. А на самом высоком, профессиональном уровне, игрок должен уметь свою физическую силу контролировать. А с другой стороны, делать то, что нужно команде. На высоком уровне баскетбола игрок обязан быстрее реагировать. Понимать, как лучше сыграть командно, а не индивидуально. Баскетбол – игра пять на пять. И когда играешь с серьзными соперниками, они не дают много времени и пространства игроку с мячом. Если он не вовремя сделает некоторые вещи, качественная защита это сразу накажет. Это одна из причин, по которой у Егора в этом сезоне довольно много потерь. Он должен быть более рациональным. Но это приходит с опытом. Нужно время, чтобы Егор добавил технически и тактически. Тогда он будет более полезен для команды. Но в целом, игрой Рыжова в этом сезоне я очень доволен. Нам повезло, что мы получили такого игрока. Егор – очень талантливый парень и настоящий работяга. В играх и на тренировках он никогда не устает. Надеюсь, что в следующем сезоне он прибавит, исправит свои ошибки и будет еще лучше действовать во всех элементах игры. У нас тренеров так всегда. Пока все аплодируют и замечают, что у игрока получается хорошо, мы всегда видим, в чем игроку можно добавить, а что исправить

Дмитрию Сонько в этом сезоне гораздо легче, так как он играет в команде уже третий год. И он очень хорошо знает все мои тренерские требования. Могу сказать, что, если бы он немного подтянул физподготовку, он исполнял бы еще более важную роль. Тем не менее, я никогда не сомневался в броске Сонько. Почти все моменты для атаки кольца он выбирает удачно. Он очень добавил в защите, по сравнению с тем, что он делал и не делал без мяча два года тому назад. Он стал более опытным баскетболистом, с лучшим пониманием игры. Он четко знает все наши командные взаимодействия. Поэтому Дмитрий в этом сезоне и выглядит на площадке намного лучше, чем раньше», – рассудил Арсич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Материалы по теме
Йовица Арсич о поражении от «Пармы»: «Некоторым игрокам не хватает опыта. Из-за волнения ошибаются в простых ситуациях»
5 апреля, 13:24
Йовица Арсич о поражении от ЦСКА: «Во 2-й половине потеряли фокус и сделали игру неинтересной для зрителей»
1 апреля, 21:01
Йовица Арсич о победе над «Бетсити Пармой»: «Уверен, что соперник нас недооценил»
28 марта, 12:54
Рекомендуем
Главные новости
Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
22 минуты назад
«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом
40 минут назад
Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»
44 минуты назад
«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)
52 минуты назад
Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»
55 минут назад
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
сегодня, 15:44
Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
сегодня, 15:03
«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
сегодня, 14:29
Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Тренто», «Удине» крупно уступило «Триесту» и другие матчи
17 минут назадLive
Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
25 минут назадФото
ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» принимает «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 15:31Live
«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе
сегодня, 15:21
Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»
сегодня, 15:14
Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
сегодня, 14:41
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» встретится с «Петким Спором», «Бурсаспор» примет «Тюрк Телеком»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Монако», «Виллербан» примет «Сен-Кантен»
сегодня, 12:20
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:20
УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
сегодня, 12:18
Рекомендуем