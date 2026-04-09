Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»

Йовица Арсич проводит третий сезон на посту главного тренера «Енисея ». Сербский специалист рассказал о молодых игроках в России и в команде.

«Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу. В Испанию, в Америку или куда-то еще. Чтобы этого не происходило нужны хорошие условия здесь. Условия и тренеры. Это важно для того, чтобы молодые игроки получали свой опыт здесь.

Я доволен той энергией, которую [Егор Рыжов ] дает нашей команде. Очень доволен. Хотя, конечно, как у молодого игрока у Егора еще есть не самые хорошие баскетбольные привычки. Например, когда такой игрок выступает на более низком уровне, многие вещи он может делать за счет физической силы. А на самом высоком, профессиональном уровне, игрок должен уметь свою физическую силу контролировать. А с другой стороны, делать то, что нужно команде. На высоком уровне баскетбола игрок обязан быстрее реагировать. Понимать, как лучше сыграть командно, а не индивидуально. Баскетбол – игра пять на пять. И когда играешь с серьзными соперниками, они не дают много времени и пространства игроку с мячом. Если он не вовремя сделает некоторые вещи, качественная защита это сразу накажет. Это одна из причин, по которой у Егора в этом сезоне довольно много потерь. Он должен быть более рациональным. Но это приходит с опытом. Нужно время, чтобы Егор добавил технически и тактически. Тогда он будет более полезен для команды. Но в целом, игрой Рыжова в этом сезоне я очень доволен. Нам повезло, что мы получили такого игрока. Егор – очень талантливый парень и настоящий работяга. В играх и на тренировках он никогда не устает. Надеюсь, что в следующем сезоне он прибавит, исправит свои ошибки и будет еще лучше действовать во всех элементах игры. У нас тренеров так всегда. Пока все аплодируют и замечают, что у игрока получается хорошо, мы всегда видим, в чем игроку можно добавить, а что исправить

Дмитрию Сонько в этом сезоне гораздо легче, так как он играет в команде уже третий год. И он очень хорошо знает все мои тренерские требования. Могу сказать, что, если бы он немного подтянул физподготовку, он исполнял бы еще более важную роль. Тем не менее, я никогда не сомневался в броске Сонько. Почти все моменты для атаки кольца он выбирает удачно. Он очень добавил в защите, по сравнению с тем, что он делал и не делал без мяча два года тому назад. Он стал более опытным баскетболистом, с лучшим пониманием игры. Он четко знает все наши командные взаимодействия. Поэтому Дмитрий в этом сезоне и выглядит на площадке намного лучше, чем раньше», – рассудил Арсич.