Матас Бузелис: «Я чертовски тощий, надо прибавить в силе»

Форвард «Чикаго » Матас Бузелис поделился задачей на лето.

«Просто посмотрите, я чертовски тощий. Мне определенно нужно прибавить в силе. Тело – это твой храм, надо за ним ухаживать», – заявил баскетболист на подкасте.

За время в НБА вес Бузелиса вырос с 89 до 94 килограммов при росте в 203 см.