7

Матас Бузелис: «Я чертовски тощий, надо прибавить в силе»

Матас Бузелис намерен прибавить в мышечной массе в межсезонье.

Форвард «Чикаго» Матас Бузелис поделился задачей на лето.

«Просто посмотрите, я чертовски тощий. Мне определенно нужно прибавить в силе. Тело – это твой храм, надо за ним ухаживать», – заявил баскетболист на подкасте.

За время в НБА вес Бузелиса вырос с 89 до 94 килограммов при росте в 203 см.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
logoМатас Бузелис
logoНБА
logoЧикаго
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тощий, но постер-данки даёт будь здоров
А сколько там было у Шона Ливингстона ? Рост/вес ))
Ответ RayRay
А сколько там было у Шона Ливингстона ? Рост/вес ))
201/87 вроде
Ответ RayRay
А сколько там было у Шона Ливингстона ? Рост/вес ))
Шон до ГСВ просто фактически закончил из за травм. Чудо что смог супер карьеру так увенчать)
Тощий чёрт, так - звучит. Виталий, какой заголовок мог бы быть.
Любопытно, Холмгрену придет в голову такая мысль когда-нибудь? Уж даже не для игры, а для себя, для эстетики подкачался бы хоть до 100кг. Вот он точно выглядит как тощий чёрт
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
