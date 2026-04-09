Матас Бузелис: «Я чертовски тощий, надо прибавить в силе»
«Просто посмотрите, я чертовски тощий. Мне определенно нужно прибавить в силе. Тело – это твой храм, надо за ним ухаживать», – заявил баскетболист на подкасте.
За время в НБА вес Бузелиса вырос с 89 до 94 килограммов при росте в 203 см.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
Тощий, но постер-данки даёт будь здоров
А сколько там было у Шона Ливингстона ? Рост/вес ))
201/87 вроде
Шон до ГСВ просто фактически закончил из за травм. Чудо что смог супер карьеру так увенчать)
Тощий чёрт, так - звучит. Виталий, какой заголовок мог бы быть.
Любопытно, Холмгрену придет в голову такая мысль когда-нибудь? Уж даже не для игры, а для себя, для эстетики подкачался бы хоть до 100кг. Вот он точно выглядит как тощий чёрт
