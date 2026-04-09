«Вашингтон» интересуется Тэйлором Дженкинсом, но пока не принял решения по главному тренеру Брайану Кифу

«Уизардс» предстоит определиться со своим тренерским штабом.

«Вашингтон » приобрел звездных центрового Энтони Дэвиса и разыгрывающего Трэя Янга по ходу «регулярки». Клуб готовится к полноценному сезону с борьбой за плей-офф в следующем чемпионате.

Одним из вопросов, который стоит перед командой, будет должность главного тренера. Брайана Кифа считают одним из основных претендентов на завершение сотрудничества со своим клубом этим летом.

По сообщению Джейка Фишера, организация пока не приняла окончательного решения. Киф может остаться в команде на 4-й сезон и попробовать свои силы с более серьезным составом.

Инсайдер сообщает, что возможной заменой специалисту может стать Тэйлор Дженкинс , завершивший работу в «Мемфисе» в прошлом году.