«Денвер» впервые с 2013 года выиграл 10 матчей подряд

«Наггетс» идут с рекордной для эпохи Йокича серией.

Победа над «Мемфисом» (136:119) стала 10-й подряд для «Наггетс». У команды самая длинная текущая успешная серия в НБА.

10 побед подряд – рекордная серия для Николы Йокича в лиге. В последний раз «Денверу» удавалось подобное в сезоне-2012/13. Команда Тая Лоусона, Данило Галлинари и Андре Игудалы выиграла 15 матчей в феврале-марте.