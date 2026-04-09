«Денвер» впервые с 2013 года выиграл 10 матчей подряд

«Наггетс» идут с рекордной для эпохи Йокича серией.

Победа над «Мемфисом» (136:119) стала 10-й подряд для «Наггетс». У команды самая длинная текущая успешная серия в НБА.

10 побед подряд – рекордная серия для Николы Йокича в лиге. В последний раз «Денверу» удавалось подобное в сезоне-2012/13. Команда Тая Лоусона, Данило Галлинари и Андре Игудалы выиграла 15 матчей в феврале-марте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Денвера»
Как можно со спокойной душой перечислять 12-13 сквад и не упомянуть легенду, набравшую 93 очка в свое время(
просто в Денвере все (почти все) здоровы, ничего удивительного. Проведи +- таким составом весь сезон были бы +-там где ОКС. Думаю оставшиеся матчи с топами пройдут вторыми составами с обеих сторон, либо на ограниченных минутах для лидеров, что вполне адекватно сейчас. Ну и отдельно радуюсь прогрессу Кэма, набрал форму в самый нужный момент и как будто наконец втянулся в командный баскетбол, не выглядит инородным телом на паркете
Ответ Николай Йокич MVP
просто в Денвере все (почти все) здоровы, ничего удивительного. Проведи +- таким составом весь сезон были бы +-там где ОКС. Думаю оставшиеся матчи с топами пройдут вторыми составами с обеих сторон, либо на ограниченных минутах для лидеров, что вполне адекватно сейчас. Ну и отдельно радуюсь прогрессу Кэма, набрал форму в самый нужный момент и как будто наконец втянулся в командный баскетбол, не выглядит инородным телом на паркете
Оклахома что весь сезон была здорова?
Нет, травм было вагон
Ответ AlphaBeast2
Оклахома что весь сезон была здорова? Нет, травм было вагон
У Оклахомы ростер глубже. И из важных игроков там с травмами долго были только ДжейДаб и Хартенштайн. У Денвера же ломались все по кругу кроме Джамала. Из старта Денвере 4 из 5 игрока вылетали на месяц+, Гордон вообще 2 раза.
Не стоит обольщаться этой серией, из серьезных соперников был только САС, к сожалению с такой командной защитой как у Денвера тяжело будет пройти даже первый раунд, в котором вероятнее всего им придется играть с Минькой, а дальше САС у которых в первом раунде будет проходной соперник и они будут свежее. По всему получается что как и в прошлом году они дальше второго раунда не пройдут(((
Ответ evgenKHI
Не стоит обольщаться этой серией, из серьезных соперников был только САС, к сожалению с такой командной защитой как у Денвера тяжело будет пройти даже первый раунд, в котором вероятнее всего им придется играть с Минькой, а дальше САС у которых в первом раунде будет проходной соперник и они будут свежее. По всему получается что как и в прошлом году они дальше второго раунда не пройдут(((
Боюсь, в противостоянии с САС опыт Йокича зарешает.
Ответ Goddemic
Боюсь, в противостоянии с САС опыт Йокича зарешает.
Вероятнее всего ЕСЛИ Денвер выйдет во второй раунд. они уже будут не в лучших физических кондициях, так как Минька самый сложный соперник из нижней части сетки. И принимая во внимание отсутствие командной защиты Денвера Йокичу как центровому придется напрягаться в тройне, а значит уже ко второму раунду ему будет тяжело физически.
так у них расписание 8 матчей дома и 2 на выезде(Юта и Финикс) 10 апреля в Денвер приедет Оклахома и закончат регулярный чемпионат выездом в Сан Антонио
Упоминание персонажей, которым это удавалось ранее, какбэ намекает, что ни к чему хорошему такая серия может и не привести. И о силе команды тоже не очень говорит.
А сейчас Тай Лоусон молодым на ютубе 1:30 в игре 1на1 улетает😎
Ответ dn8zmw5c
А сейчас Тай Лоусон молодым на ютубе 1:30 в игре 1на1 улетает😎
Легендарный "Тай, наливай"
Блин! Они уже играют в режиме плейофф! Почти все победы с огромным напряжением, с овертаймами.
Боюсь, что у них опять не хватит сил на настоящий плейофф, могут просвистеть во 2-м или 3-м раунде. Да и в первом будет не просто, если Миннесота в полном составе соберется.
Ответ ivavas
Блин! Они уже играют в режиме плейофф! Почти все победы с огромным напряжением, с овертаймами. Боюсь, что у них опять не хватит сил на настоящий плейофф, могут просвистеть во 2-м или 3-м раунде. Да и в первом будет не просто, если Миннесота в полном составе соберется.
Сейчас есть огромное отличие, у Денвера появилась скамейка, которую обкатывали по ходу регулярки.
