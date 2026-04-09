«Денвер» впервые с 2013 года выиграл 10 матчей подряд
«Наггетс» идут с рекордной для эпохи Йокича серией.
Победа над «Мемфисом» (136:119) стала 10-й подряд для «Наггетс». У команды самая длинная текущая успешная серия в НБА.
10 побед подряд – рекордная серия для Николы Йокича в лиге. В последний раз «Денверу» удавалось подобное в сезоне-2012/13. Команда Тая Лоусона, Данило Галлинари и Андре Игудалы выиграла 15 матчей в феврале-марте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Денвера»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нет, травм было вагон
Боюсь, что у них опять не хватит сил на настоящий плейофф, могут просвистеть во 2-м или 3-м раунде. Да и в первом будет не просто, если Миннесота в полном составе соберется.