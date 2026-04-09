«Тандер» Гилджес-Александера присоединились к «Буллз» Джордана и «Уорриорз» Карри с двумя сезонами подряд по 64 победы и более

«Оклахома» добилась редкого показателя побед.

«Тандер» добились 64 побед в сезоне-2025/26, гарантировав себе первое место в таблице, и могут довести этот показатель до 66. Прошлую регулярку команда завершила с 68 победами.

Это третий случай в истории НБА с 64 и более победами в сезонах подряд. Ранее таким результатом могли похвастаться только «Буллз» Майкла Джордана (96-97, 72 и 69 побед) и «Уорриорз» Стефа Карри (2015-17, 67, 73 и 67 побед).