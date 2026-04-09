  • «Тандер» Гилджес-Александера присоединились к «Буллз» Джордана и «Уорриорз» Карри с двумя сезонами подряд по 64 победы и более
16

«Тандер» Гилджес-Александера присоединились к «Буллз» Джордана и «Уорриорз» Карри с двумя сезонами подряд по 64 победы и более

«Оклахома» добилась редкого показателя побед.

«Тандер» добились 64 побед в сезоне-2025/26, гарантировав себе первое место в таблице, и могут довести этот показатель до 66. Прошлую регулярку команда завершила с 68 победами.

Это третий случай в истории НБА с 64 и более победами в сезонах подряд. Ранее таким результатом могли похвастаться только «Буллз» Майкла Джордана (96-97, 72 и 69 побед) и «Уорриорз» Стефа Карри (2015-17, 67, 73 и 67 побед).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэндона Рабара
А следующую игру с Денвером мой прогноз сольют. Слишком заманчиво гарантировать Йокичу 3е место, и себе таким образом только максимум одного из двух монстров Джокер - Вемба. И повод вполне себе - регулярка выиграна, теперь отдыхаем
Число 64 конечно замечательно и логично (нет), но у Буллс и ГСВ было минимум 67 побед
С чего приписывать Окс уже к ним - непонятно, выиграют 67 - тогда ок
Зачем эти приписки игроков к командам, будто они там одни играют
Ответ Ballboy13
Зачем эти приписки игроков к командам, будто они там одни играют
Чтобы понимать эпоху
