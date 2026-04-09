Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК уверенно обыграл «Надежду» и вышел в финал

Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошли 3 матча.

УГМК на выезде разгромил «Надежду» и вышел в финал.

Женщины

Премьер-лига

1/2 финала (до 3 побед)

Третий матч

Надежда – УГМК – 61:84 (21:17, 18:24, 9:21, 13:22)

9 апреля. 17.00

УГМК выиграл серию – 3-0.

За 5-8 места

МБА – Динамо Москва – 64:82 (20:20, 8:28, 18:16, 18:18)

9 апреля. 15.00

Енисей – Спарта энд К – 70:80 (12:25, 20:9, 17:25, 21:21)

9 апреля. 18.00

Положение команд: Динамо Москва – 2-0, МБА – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Енисей – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
