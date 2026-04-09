Плей-ин сезона-2025/26 НБА стартует 14 апреля, с местами определились «Финикс» и «Голден Стэйт»

НБА представила расписание плей-ин.

Стадия плей-ин НБА начнется 14 апреля (по местному времени) и закончится 17 апреля.

Участие в этом этапе на данный момент гарантировали себе 5 клубов.

На Западе побороться за выход в плей-фф предстоит «Финиксу», «Клипперс», «Портленду» и «Голден Стэйт». Места «Санз» (7) и «Уорриорз» (10) в регулярке уже определены.

На Востоке 5 команд продолжают рассчитывать на попадание в плей-офф напрямую. В плей-ин точно сыграют «Хит».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
Я бы даже сказал, что плей-инн стартует ближайшим матчем Портленд — Клипперс
ГСВ 5 сезонов обитали в Финалах. Теперь по ходу будут 5 сезонов обитать в ПИ
