Евролига. «Реал» обыграл «Фенербахче», продлив его серию поражений до пяти матчей, «Хапоэль» уступил «Олимпиакосу» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.

«Хапоэль Тель-Авив» уступил лидеру «регулярки» «Олимпиакосу».

«Реал» обыграл «Фенербахче» и сравнялся с ним по числу побед – у турецкого клуба уже пять поражений подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 25-12, Валенсия Испания – 24-13, Реал Испания – 23-14, Фенербахче Турция – 23-14, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 22-14, Жальгирис Литва – 21-15, Панатинаикос Греция – 21-16, Монако – 20-16, Црвена Звезда Сербия – 20-16, Барселона Испания – 20-16, Дубай ОАЭ – 19-17, Маккаби Тель-Авив Израиль – 18-18, Бавария Германия – 17-20, Милан Италия – 17-20, Партизан Сербия – 15-21, Париж Франция – 15-22, Виртус Италия – 13-23, Баскония Испания – 12-24, Анадолу Эфес Турция – 11-25, Виллербан Франция – 8-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.