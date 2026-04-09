31 очко Донована Митчелла не позволило «Атланте» застолбить себе место в плей-офф

Донован Митчелл привел «Кливленд» к победе.

Возможные соперники по 1-му раунду плей-офф на Востоке «Кливленд » и «Атланта » проводят две встречи подряд под конец «регулярки».

Первый матч остался за «Кавальерс» – 122:116. Это поражение не позволило «Хоукс» гарантировать себе прямое попадание в плей-офф. 5 команд на Востоке продолжают борьбу за попадание в Топ-6.

Ключевые роли в матче сыграли защитник Донован Митчелл и бигмен Эван Мобли .

Митчелл стал самым результативным на площадке. У него 31 очко (12 из 19 с игры, 6 из 6 с линии), 7 подборов и 4 передачи.

Мобли оформил дабл-дабл, повторив рекорд карьеры по подборам (19). На его счету 22 очка (8 из 15 с игры, 6 из 10 с линии).