31 очко Донована Митчелла не позволило «Атланте» застолбить себе место в плей-офф
Донован Митчелл привел «Кливленд» к победе.
Возможные соперники по 1-му раунду плей-офф на Востоке «Кливленд» и «Атланта» проводят две встречи подряд под конец «регулярки».
Первый матч остался за «Кавальерс» – 122:116. Это поражение не позволило «Хоукс» гарантировать себе прямое попадание в плей-офф. 5 команд на Востоке продолжают борьбу за попадание в Топ-6.
Ключевые роли в матче сыграли защитник Донован Митчелл и бигмен Эван Мобли.
Митчелл стал самым результативным на площадке. У него 31 очко (12 из 19 с игры, 6 из 6 с линии), 7 подборов и 4 передачи.
Мобли оформил дабл-дабл, повторив рекорд карьеры по подборам (19). На его счету 22 очка (8 из 15 с игры, 6 из 10 с линии).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
