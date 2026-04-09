Терренс Шэннон («Миннесота») обновил рекорд карьеры по результативности (33) в матче с «Орландо»

Защитник «Миннесоты» Терренс Шэннон ярко провел встречу против «Орландо ». Его команда уступила в гостях – 120:132, но сам баскетболист обновил личный рекорд по результативности.

27-й номер драфта-2024 набрал 33 очка за 31 минуту со скамейки запасных, реализовав 11 из 14 бросков с игры, 5 из 7 трехочковых и 6 из 6 штрафных.