37 очков Девина Букера против «Далласа» гарантировали «Санз» 7-е место на Западе

«Санз» справились с «Мэверикс» на своей площадке – 112:107. Победа стала решающей в борьбе за верхнее место в плей-ин Запада.

«Финикс » гарантировал себе 7-ю строчку конференции в регулярке с результатом 44-36 на данный момент.

Ключевую роль в победе сыграл защитник Девин Букер . На его счету 37 очков, 5 подборов и 9 передач. Букер реализовал 13 из 27 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 9 из 9 штрафных.