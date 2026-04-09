37 очков Девина Букера против «Далласа» гарантировали «Санз» 7-е место на Западе

«Финикс» закрепился на 7-й строчке Запада.

«Санз» справились с «Мэверикс» на своей площадке – 112:107. Победа стала решающей в борьбе за верхнее место в плей-ин Запада.

«Финикс» гарантировал себе 7-ю строчку конференции в регулярке с результатом 44-36 на данный момент.

Ключевую роль в победе сыграл защитник Девин Букер. На его счету 37 очков, 5 подборов и 9 передач. Букер реализовал 13 из 27 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

