31+14+5 от Чета Холмгрена помогли «Оклахоме» уверенно обыграть «Клипперс»

Чет Холмгрен принес «Тандер» важную победу в Лос-Анджелесе.

«Тандер» справились с «Клипперс » в гостях – 128:110. Победа позволила команде гарантировать себе первое место посева в плей-офф.

Самым результативным на площадке стал центровой Чет Холмгрен , он провел 2-й по набранным очкам матч в нынешнем сезоне.

В его активе 30 очков, 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота за 31 минуту на площадке. Холмгрен реализовал 10 из 13 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 7 из 10 штрафных.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер добавил 20 очков (9 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги) и 11 передач.