«Оклахома» гарантировала себе первое место на Западе и лучший результат в «регулярке»

«Тандер» получат первое место посева в плей-офф НБА.

Победа «Оклахомы» над «Клипперс» (128:110) лишила «Сперс» возможности побороться за первое место на Западе. «Тандер» гарантировали себе лучший результат регулярного чемпионата и преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф.

За 2 матча до конца «регулярки» команда идет с результатом 64:16. Прошлогодний показатель – 68-14.

