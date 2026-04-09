«Оклахома» гарантировала себе первое место на Западе и лучший результат в «регулярке»
«Тандер» получат первое место посева в плей-офф НБА.
Победа «Оклахомы» над «Клипперс» (128:110) лишила «Сперс» возможности побороться за первое место на Западе. «Тандер» гарантировали себе лучший результат регулярного чемпионата и преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф.
За 2 матча до конца «регулярки» команда идет с результатом 64:16. Прошлогодний показатель – 68-14.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
